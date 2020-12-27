Бадюков уверен, что сборная России обязана обыгрывать Чехию на МЧМ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Чехии на групповом турнире молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Нам надо показать такой же быстрый хоккей, который показали шведы в игре с чехами. И не отходить от игры, которая была с американцами, — заявил Бадюков «СЭ». — У Чехии есть слабые стороны, есть моменты, когда надо активно играть против защитников. Надо играть первым номером, что наши ребята умеют делать. Чехи нашим ребятам по зубам, обязаны их обыгрывать, но надо обратить внимание на начало матча — чехи попытаются забросить первыми, будут настраиваться на тягучий хоккей. И нужно постараться избегать необязательных удалений. Хорошо бы доработать большинство, чтобы забрасывать, а менять кардинально что-то в составе сейчас не стоит.

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне на арене Rogers Place утром понедельника, 28 декабря, по московскому времени. Начало встречи — 5.30 (мск).

(Константин Колмаков)