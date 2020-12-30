Бадюков поделился ожиданиями от матча России против Швеции на МЧМ-2021
Трехкратный чемпион России и двухкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в беседе с «СЭ» рассказал, чего стоит ждать от предстоящего матча сборных России и Швеции в рамках молодежного чемпионата мира-2021.
— Самое главное, что в последнем матче с Австрией удалось скинуть груз ответственности с плеч наших нападающих. Была очень хорошая реализация — то, что не получилось с чехами. Поверил в себя Подколзин, Амиров. Очень важно было поверить в себя с психологической точки зрения и победить уверенно.
К сожалению, не удалось подойти к матчу со шведами с наименьшими потерями. Надеемся, что Чинахов все-таки сыграет. Нужно найти в себе резервы сыграть второй матч подряд. Шведы — очень хорошо катающаяся команда с сильной обороной. Их оборона подключается к атакам довольно часто, поэтому они очень опасны в позиционной атаке. Важно, чтобы не подвел Оскаров, его игра может сыграть ключевую роль. Оборона должна это понимать и стараттся давать бросать как можно меньше. Надеюсь, удастся победить.
Матч группового этапа между сборными России и Швеции на старте МЧМ-2021 состоится 31 декабря. Начало — в 5.30 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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