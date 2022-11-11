НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2024 году

Бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне журналист и эксперт на телевидении Кевин Уикс заявил, что Национальная хоккейная лига отказалась от проведения Кубка мира в 2024 году.

Турнир с участием лучших сборных мира может быть перенесен на 2025 год.

Позже эту информацию подтвердила пресс-служба НХЛ и профсоюза игроков.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Ранее появилась информация, что российские хоккеисты могут выступить на Кубке мира-2024. Турнир планируют провести в Европе и Северной Америке, при этом если сборная России сыграет на турнире, то без флага и названия страны.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.