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Сегодня, 17:24

Источник: Кубок мира может быть перенесен на новые даты

Иван Шитик
Корреспондент
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Кубок мира по хоккею могут перенести.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кубок мира по хоккею, который изначально был запланирован на февраль 2024 года, может быть перенесен на другие даты, пишет TSN.

18 октября заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли заявил, что российские спортсмены могут быть лишены возможности выступить в Кубке мира по хоккею, проведение которого запланировано на 2024 год. По его словам, окончательное решение еще не принято из-за недовольства ряда других национальных команд.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

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