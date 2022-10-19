Европейские страны давят на НХЛ, чтобы лига отказалась от России. Наша сборная останется без Кубка мира?

Окончательное решение пока не принято.

Проведение Кубка мира-2024 покрыто неопределенностью. Офис НХЛ как организатор престижного турнира изучает варианты, чтобы найти компромиссное решение и не остаться в дураках. Все упирается в международный бан сборной России, без которой сложно представить элитное соревнование. Турнир без Овечкина, Кучерова, Панарина и Василевского потеряет зрительский интерес. А следовательно, снизится прибыль. Такое соревнование перестанет считаться турниром сильнейших игроков. В проведении которого заинтересована не только НХЛ, но и главные звезды лиги, пользующиеся авторитетом.

НХЛ оградила россиян от политической повестки и следует исключительно спортивным принципам. В лиге играют сильнейшие хоккеисты без привязки к национальности. Категоричную позицию энхаэловские чиновники подтвердили при проведении вынесенных матчей в Европе между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». Отряд чешских русофобов, возглавляемый Домиником Гашеком, всячески препятствовал участию россиян в пражских играх. Экс-вратарь поднял на уши не только местных властей, но и лигу. Попытки Гашека закрыть границу для русских закончились ничем. Евгений Свечников и Яков Тренин сыграли на «О2 Арене», а зарабатывающему политический капитал Доминатору пришлось расплескиваться анекдотичными заявлениями, к которым перестали относиться серьезно.

Кубок мира влечет больше разногласий, чем два матча в Праге. Организаторам важно совместить рыночную логику с политической повесткой и спортивным принципом. На прошлой неделе вице-председатель шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что европейские федерации отказались от матчей с Россией на Кубке мира. Позиция понятна и поддается объяснению на фоне того, как в Старом Свете относятся к нашей стране. Европейские хоккейные топ-державы будут не в восторге, если Кубок мира пройдет с участием России.

Только ни Форсберг, ни представители других федераций не принимают решений по проведению Кубка мира. Последнее слово за руководителями НХЛ. Отказ от турнира с участием россиян — заведомо слабая позиция европейцев. Предположим, лига допустит наших игроков под нейтральным статусом. Протест Чехии или Швеции повлечет новый — теперь уже внутренний — конфликт. Неужели чиновники, прикрываясь русофобскими взглядами, не дадут местным звездам сыграть на престижном турнире?

Хоккеисты сборной России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли осторожно прокомментировал включение россиян в состав Кубка мира. Не дал однозначного ответа, но и не проявил настойчивость, подобно той, как НХЛ реагировала на чешские ультиматумы и отстаивала русских игроков перед вынесенными матчами.

— Мы слышали от некоторых стран, что они будут возражать из-за участия России. Мы рассматривали нейтральный статус как альтернативу. Но, учитывая опасения других, не похоже, что это будет хорошим решением", — приводит слова Дэйли ESPN.

Зеленый свет России может привести к тому, что от КМ отвернутся чехи, финны или шведы. Отказ любой страны повлечет убытки для организаторов. Поэтому стоит осторожно проецировать позицию НХЛ по пражским матчам на Кубок мира. Чехия лишь принимала игры «Сан-Хосе» с «Нэшвиллом» и не могла диктовать лиге собственные антироссийские условия. Проведение турнира сильнейших сборных — более деликатный процесс. И окончательное решение по статусу россиян на КМ не принято.

НХЛ сохраняет время для маневров, ведь турнир намечен на февраль 2024 года. Станет ли Кубок мира первым соревнованием, с которого начнется возвращение российских хоккеистов на мировую арену, пока не знает никто. Слишком много условностей, чтобы категорично занимать ту или иную сторону. Не сомневаюсь, что за океаном мечтают о финальной вывеске Канада — Россия. Только для этого придется найти компромисс с европейскими странами, выражающими недружелюбную позицию ко всему, что связано с нашим государством.