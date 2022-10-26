Фетисов считает, что проводить Кубок мира без российских хоккеистов бессмысленно

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о том, что Кубок мира по хоккею-2024 могут перенести из-за нежелания европейских стран играть со сборной России.

Ранее об этом сообщило издание TSN.

«Все равно все решать будет Гэри Беттмэн, а не TSN. НХЛ — та организация, которая полностью придерживается спортивного принципа. Кубок Канады был в свое время, чтобы сильнейшие хоккеисты планеты посоревновались. Если бы не было этих соревнований, хоккей был бы другим. Беттмен придерживается этой философии.

Лучшие хоккеисты не подвергаются дискриминациям, играют, заключают новые долгосрочные контракты. Не знаю, кто может эту историю каким-то образом сдвинуть. Это глупость, получается. Надо ждать официального решения. Проводить этот Кубок мира без сильнейших хоккеистов НХЛ — а там много наших ребят — бессмысленно», — сказал Фетисов «СЭ».

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований. В последний раз турнир проходил в 2016 году, на нем Россия дошла до полуфинала, а победителем стала команда Канады.