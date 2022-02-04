Фетисов рад тому, что в НХЛ решили возродить Кубок мира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о том, что в НХЛ решили возродить Кубок мира.

«Кубок мира — очень интересный турнир, поэтому я рад, что он возрождается. Хорошая новость, это правильное решение в пользу развития хоккея. В России он тоже будет популярен — там будут играть наши лучшие хоккеисты. Кубок мира — это соревнование сильнейших. А турнир среди лучших дает понимание того, куда двигается современный хоккей. Надеюсь, будет выработан алгоритм периодичности проведения чемпионата мира, Олимпийских игр и Кубка мира.



Пострадает ли Олимпиада в 2026 году? Это совершенно разные соревнования. Олимпийские игры — это комплексное соревнование лучших спортсменов мира, и популяризация хоккея здесь не маловажный фактор. НХЛ был утвержден Тройной золотой клуб, куда входят победители Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли. Кубок мира, или как он раньше назывался Кубок Канады, в этот список не входит», — приводит «РБ Спорт» слова Фетисова.

Сегодня стало известно, что НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024 году. В последний раз турнир проводился в сентябре 2016 года в Торонто (Канада). Чемпионом стала сборная Канады, в финальной серии обыгравшая команду Европы со счетом 2-0 (3:1, 2:1).Россия дошла до полуфинала, где проиграла Канаде (3:5).