Третьяк рассказал, что хоккеисты сборной не были уверены в победе перед финальным матчем Кубка Канады-1981

Бывший голкипер сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк вспомнил финальный матч Кубка Канады 1981 года, в котором советские хоккеисты разгромили хозяев турнира (8:1).

— Многие не верили в нашу победу, — рассказал Третьяк. — Честно сказать, мы и сами не были уверены в том, что сможем обыграть ту мощную Канаду. До финала встречались с ними дважды, и оба раза они нас во многом переиграли. Разумеется, мы настраивались только на победу, но в подсознании чувствовали, что соперник сильнее. Тем более что они выступали перед своими болельщиками.

Помню, как перед матчем к нам пришел Ролан Быков и сказал, что мы обязательно победим. Мы восприняли его слова спокойно и немного скептично, но в итоге после игры он одним из первых прибежал поздравлять нашу команду.

Турнир был очень важен для нас и всего мирового хоккея. Хотя, конечно, розыгрыш 1981 года канадцы редко вспоминают. Или вообще стараются избегать этой темы. Они помнят только победы. Но самое главное, что сейчас мы все-таки говорим о нашей великой истории. Ее необходимо помнить и правильно воспитывать молодежь. Мы обязаны не забывать те победы, тех игроков и сказать им большое спасибо", — заключает Третьяк.

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