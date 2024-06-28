Финляндия назвала имена первых шести хоккеистов для участия в Кубке четырех наций НХЛ

Стали известны имена первых игроков сборной Финляндии, которые примут участие в Кубке четырех наций НХЛ-2025.

В список вошли вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл»), защитники Эса Линделл, Миро Хейсканен (оба — «Даллас»), нападающие Александр Барков («Флорида), Микко Рантанен («Колорадо»), Себастьян Ахо («Каролина»).

Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста. Все участники определятся позднее.

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года. Соревнование будет проходить по круговой системе и будет состоять из команд Канады, США, Швеции и Финляндии, в которые войдут игроки НХЛ.