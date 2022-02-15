На этой неделе НХЛ и профсоюз игроков лиги проведут переговоры относительно Кубка мира
НХЛ хочет провести еще один Кубок мира по хоккею до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На этой неделе лига и профсоюз игроков проведут встречу, на которой будут обсуждать формат и условия проведения турнира, сообщает журналист Даррен Дрегер.
В последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. В двухнедельном турнире с участием всех сильнейших хоккеистов мира играли сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии.
НХЛ собирается принять участие в Олимпийских играх 2026 года.
Новости
23 дек 2021 09:44
4
13 сен 2021 14:30
21
13 сен 2021 14:15
86
13 сен 2020 08:00
120
16 мая 2020 08:50
10