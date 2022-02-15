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Сегодня, 20:10

На этой неделе НХЛ и профсоюз игроков лиги проведут переговоры относительно Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент

НХЛ хочет провести еще один Кубок мира по хоккею до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На этой неделе лига и профсоюз игроков проведут встречу, на которой будут обсуждать формат и условия проведения турнира, сообщает журналист Даррен Дрегер.

В последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. В двухнедельном турнире с участием всех сильнейших хоккеистов мира играли сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии.

НХЛ собирается принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

НХЛ
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