На этой неделе НХЛ и профсоюз игроков лиги проведут переговоры относительно Кубка мира

НХЛ хочет провести еще один Кубок мира по хоккею до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На этой неделе лига и профсоюз игроков проведут встречу, на которой будут обсуждать формат и условия проведения турнира, сообщает журналист Даррен Дрегер.

В последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. В двухнедельном турнире с участием всех сильнейших хоккеистов мира играли сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии.

НХЛ собирается принять участие в Олимпийских играх 2026 года.