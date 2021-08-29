Сборная Канады разгромила Германию и вышла в полуфинал женского ЧМ

Женская сборная Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021 обыграла Германию со счетом 7:0.

Канадки вышли в полуфинал турнира. Ранее это сделали Швейцария, которая обыграла российских хоккеисток со счетом 3:2, а также США, в четвертьфинале разгромив японок (10:2).

В последнем четвертьфинальном матче сборная Финляндии встретится с Чехией.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября.

Чемпионат мира. Женщины

1/4 финала

Канада — Германия — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

29 августа. Калгари. WinSport Arena.