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Бобарико: «В России очень много перспективных хоккеисток, которые будут подключаться к сборной»

10:30
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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал победу над Германией (3:2) в матче за 5-9-е места чемпионата мира-2021.

«Насколько важен был этот матч? Безусловно, важен. Во-первых, разыгрывается пятое место. За него тоже нужно играть и выигрывать, чтобы остаться в группе. После матча со Швейцарией было потрачено очень много эмоций и сил, психологическое состояние команды было не самое хорошее. Но на характере, на зубах именно такие матчи и выигрываются, через такие игры и создается команда.

Команда сыграла на зубах, проявила характер. Но они могут играть намного лучше. После поражения морально было сложно, но девушки проявили характер и выиграли этот матч.

Довольны ли игрой молодых игроков? Да, и игрой, и прогрессом молодых хоккеисток очень довольны. У нас в России есть еще очень много перспективных молодых игроков, которые будут подключаться в национальную сборную. Все показывают неплохой хоккей для их возраста. Они будут с каждой игрой, с каждым таким турниром прогрессировать. Чем больше мы будем встречаться с североамериканскими сборными, тем быстрее они будут развиваться. У них большие перспективы в хоккее при правильном отношении к делу», — цитирует Бобарико официальный сайт ЖХЛ.

В матче за пятое место сборная России сыграет с командой Японии. Встреча состоится завтра, 31 августа.

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Александр Кравченко все материалы автора

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