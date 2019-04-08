Россиянки пропустили 5 шайб от Канады на ЧМ-2019. В 1/4 финала они сыграют со Швейцарией

Сборная Канады обыграла Россию в групповом турнире женского чемпионата мира-2019 - 5:1. Россиянки перед последним туром с одной победой и двумя поражениями обеспечили себе четвертое место из пяти команд группы A. В 1/4 финала из этой группы проходят все пять участников, наряду с тремя лучшими командами группы B.

Россия в четвертьфинале встретится со Швейцарией, проигравшей все четыре игры в группе A, в том числе игру с россиянками (1:2).

Чемпионат мира

Женщины

Группа A

Канада - Россия - 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)