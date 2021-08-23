Пругова заменила Морозову после трех пропущенных шайб от Канады на женском ЧМ-2021
02:46
Женская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021 встречается с канадками.
Во втором периоде россиянки пропустили три шайбы. После этого вместо Надежды Морозовой место в воротах заняла Анна Пругова.
Счет после второго периода 0:3.
Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.
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