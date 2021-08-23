Пругова заменила Морозову после трех пропущенных шайб от Канады на женском ЧМ-2021

Женская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021 встречается с канадками.

Во втором периоде россиянки пропустили три шайбы. После этого вместо Надежды Морозовой место в воротах заняла Анна Пругова.

Счет после второго периода 0:3.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.