Российская хоккеистка Маркова выбрана «Бостоном» на драфте женской НХЛ

Форвард «Агидели» Илона Маркова выбрана «Бостоном» на драфте женской НХЛ (PWHL).

22-летняя россиянка была выбрана в седьмом раунде драфта под общим 37-м номером. Она стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной PWHL.

Маркова выступает за уфимскую «Агидель» с 2018 года, став трехкратной обладательницей Кубка ЖХЛ. В минувшем сезоне на счету форварда 40 (14+26) очков в 42 матчах регулярного чемпионата ЖХЛ и 10 (5+5) очков в 7 играх плей-офф.