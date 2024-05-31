Чистяков: «Несколько российских хоккеисток рассматривают предложения из-за океана»

Бывший главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков рассказал о возможном переходе российских хоккеисток в команды женской НХЛ (PWHL).

«Я даже знаю, что несколько игроков у нас из разных команд рассматривают предложения из-за океана. Им бы не помешало съездить и поиграть среди сильнейших после драфта. Да, этот путь тернист. Некоторым, насколько я знаю, предлагают сыграть в юниорской лиге, а потом в сильнейшей. Конечно, мешает языковой барьер. Девчонки не учат английский язык, а он там необходим даже для учебы, поступления в университет. Без языка ты потратишь кучу времени на адаптацию. Надо готовиться и морально, и психологически», — цитирует Чистякова ТАСС.

PWHL была основана в 2023 году. Победителем первого розыгрыша турнира стала «Миннесота», обыгравшая в финальной серии «Бостон» со счетом 3-2.