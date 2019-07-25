Российский специалист Евгений Бобарико стал главным тренером женской сборной России, сообщает официальный сайт ФХР. Ранее 45-летний бывший хоккеист возглавлял молодежную команду.

В тренерский штаб женской сборной также вошли Денис Афиногенов и Сергей Мыльников, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Александр Сырцов возглавил молодежную сборную. С сезона 2016/17 специалист входил в тренерский штаб команды. Помогать ему в качестве ассистентов будут Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий, последний будет заниматься подготовкой вратарей. Тот же тренерский штаб будет работать с женской юниорской командой (хоккеистки до 16 лет).

​Главным тренером женской олимпийской сборной России останется Денис Афиногенов, ему будут помогать Александр Сырцов и Олег Лаврецкий.