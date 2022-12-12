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12 декабря, 11:45

Пругова: «О женском хоккее знают люди, которые пристально следят за ним, и ставочники, которые заключают пари»

Анна Пругова рассказала о проблемах Женской хоккейной лиги
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Анна Пругова.
Фото Global Look Press

Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова в интервью «СЭ» высказалась о проблемах Женской хоккейной лиги.

— Какие факторы, тормозящие развитие женской лиги, можете выделить?

— Первое — продвижение команд. Какие-то клубы развивают пресс-службы, какие-то — практически нет. О женском хоккее, откровенно говоря, знают либо люди, которые пристально следят за ним, либо ставочники, которые заключают пари.

— Третья группа, наверное, те, кто хочет познакомиться с хоккеистками.

— Верно. Матчам не хватает рекламы. Помогут те же баннеры возле Ледового дворца, анонсы матчей ЖХЛ на играх команд КХЛ. Ведь вход бесплатный. Из финансовых затрат только дорога. Как и в любой регулярке, в ЖХЛ есть матчи, которые невозможно смотреть, а есть те, за которыми следишь с замиранием. Буквально пару дней назад у нас был матч с таким накалом страстей: и драка, и овертайм, и буллиты, и 5+20 дали. Настоящий праздник для зрителей. Тем, кто незнаком с женским хоккеем, стоит прийти и посмотреть, как девчонки проявляют эмоции. Мужчины более хладнокровные и спокойные, а девушки кричат, иногда пищат. Сначала не понимаешь, что происходит, а потом становится интересно. Другая проблема — низкая численность девочек в спортшколах. Между мальчиками и девочками тренеры выбирают мальчиков. Если прописать в регламенте, что в каждой детской школе по каждому году на полном основании занимались бы как минимум две девочки, это было бы прекрасно. Так рождается конкуренция. Девочка стала играть чуть лучше — мальчиков стало это обижать. Они начали тянуться за ней. То же самое с девочками, которые тянулись бы за парнями. Возражения поступают по части раздевалок, что их не хватает. Но никто не просит каждой девочке выделять отдельную раздевалку. Достаточно одной комнаты, где бы все девочки переодевались и оставляли форму. Тем более дети лет до 10 сразу приходят в форме. Никаких трудностей нет.

Полностью интервью Пруговой «СЭ» читайте здесь

Анна Пругова
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