«Овечкин сказал, что сломает мне руку своим броском». Красавица-вратарь — о спортивной карьере и работе на ТВ

Интервью с вратарем «Агидели» и первой девушкой-экспертом российского хоккея Анной Пруговой.

Анна Пругова совмещает профессиональную карьеру вратаря и работу экспертом на телевидении. Голкипер «Агидели» лидирует в Женской лиге по основным статистическим показателям — коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. В сезоне-2022/23 Анну пригласили на КХЛ ТВ на роли комментатора и эксперта. Ранее девушка анализировала матчи на башкирском телевидении, а недавно дебютировала в федеральном эфире.

Во время Матча звезд ЖХЛ корреспондент «СЭ» пообщался с Пруговой о работе на ТВ, стереотипах женского хоккея, развитии лиги, тренировке с Александром Овечкиным и мечте сыграть полноценный матч за мужскую команду.

Фигурное катание гораздо травмоопаснее хоккея

— Вы — действующий игрок ЖХЛ, но приехали на Матч звезд и Кубок вызова МХЛ в роли комментатора. Как родилась эта идея?

— Мне поступило предложение от руководства КХЛ. С начала сезона меня привлекали к матчам лиги в роли эксперта и комментатора. До этого я год работала экспертом на башкирском телевидении. Опыт имелся. Мне предложили попробовать — я, конечно, согласилась. Это очень интересный опыт. Хочется поменять у болельщиков, в том числе мужской половины, стереотип, что девушки — это не только милое личико и что мы еще и умеем грамотно рассказывать про хоккей.

— Прочувствовали, чем отличается работа на Кубке вызова от комментирования матча регулярного чемпионата?

— Да. По МХЛ я стараюсь следить только за «Толпаром», так как сама играю за уфимскую «Агидель». Отслеживаю вертикаль «Салавата Юлаева». Когда поступило предложение поработать на Кубке вызова, сразу поняла, что надо хорошо подготовиться. Очень помогли социальные сети. МХЛ и пресс-службы каждой команды представляли выбранных игроков. Получилось ярко и красочно. Постепенно набирала информацию. Плюс помог отличный коллектив. В первый день работала в тандеме с Дмитрием Федоровым, во второй — комментировала матч с Романом Скворцовым, а Артем Батрак и Дмитрий Федоров работали в студии. С ними я знакома по КХЛ ТВ. Все получается легко и непринужденно. Они позволили расслабиться и избавиться от предстартового мандража. В комментировании он присутствует, как и перед каждой игрой. Без легкого волнения никуда. Все как в хоккее. Игроки первые минуты действуют от простоты. Не усложняют. Вратарю в первые минуты важно просто отбить шайбу или зафиксировать ее. В комментировании — то же самое: простые фразы, и все хорошо получается.

Анна Пругова. Фото Соцсети

— Денис Казанский часто начинает репортажи стихами. Вы не думали о личной фишке, которой будете начинать матчи?

— С начала этого сезона, когда стала комментировать матчи КХЛ, здороваюсь с телезрителями как с ценителями хоккея. Многие говорят «болельщики», «телезрители» или «любители хоккея», но я говорю «ценители хоккея». Особенно на примере женского хоккея, только истинные ценители наблюдают и смотрят за ним. (Улыбается.)

— Сколько болельщиков в среднем ходят на матчи ЖХЛ?

— Все зависит от уровня матча. К сожалению, болельщиков не так много. Трансляции идут на платформе YouTube. В среднем приходят около 600 человек. Это, конечно, низкая посещаемость и заинтересованность. Сейчас мы стараемся плодотворно работать с болельщиками. Активируем разные конкурсы, интерактивы, чтобы быть ближе к фанатам. Есть задумка — организовать для какой-нибудь девочки посещение нашей тренировки. Главное — поменять мышление родителей. Они смотрят хоккей и думают: «Ой, там же дерутся. Там же выбивают зубы». Хотя то же фигурное катание гораздо травмоопаснее хоккея. Мы играем в полной экипировке. А в фигурном катании девушка без защиты и падает с прыжков на лед.

— Но в фигурном катании не толкают в спину и не бьют клюшкой.

— Это да. Зато в хоккее воспитываются командный дух, характер и дисциплина. Ты не предоставлен сам себе, а работаешь в команде. Когда у тебя что-то идет не так, это скажется на всем коллективе. У нас в «Агидели» есть девочки, которым 30 лет и которым — 15. И мы не делим команду на молодых и взрослых. Все равны. Да, кому-то больше выделяют игрового времени, но это нормально. Ответственность за результат всегда ложится на опытных игроков.

— Нашел фотографию блокнота, где указаны сложные для постановки ударения слова. Вы сами готовили комментаторский конспект?

— Расскажу, как все было. Когда я в первый раз попала в студию, поняла, что в повседневной жизни мы часто разговариваем неправильно. В жизни не обращаешь внимания на ударения или интонационные акценты. Думаешь, что так и должно быть. Не будешь же заходить в орфографический словарь, чтобы узнать, как правильно написать и произнести слово. Огромное спасибо моему наставнику — Дмитрию Федорову. Как только я допускаю ошибку, он сразу говорит об этом. Я завела блокнот и все записывала. Использовала разные типы памяти: механическую и зрительную, чтобы запомнить и искоренить ошибки из речи. Иногда сталкиваюсь с тем, что приезжая домой после матчей и общаясь с родными, начинаю поправлять их, когда они говорят неправильно. Делаю это не для того, чтобы унизить. Просто объясняю, как правильно говорить. Родители, конечно, потерпели. Говорили мне: «Ты что такой умной стала?» Зато это хороший опыт. Мы сами создаем вокруг себя общество, которое будет говорить правильно.

Блокнот. Скриншот трансляции КХЛ

— Много допускали ошибок первое время? На каких словах спотыкались?

— Раньше я даже не обращала внимание на слово «вбрасывание». Я сама родилась в Хабаровске. Многие тренеры, с которыми работала, говорят «сбрасывание». С акцентом на согласную «с», а не на «б». Оказывается, и я так говорила. Потом, пересмотрев трансляции, услышала ошибку и исправила ее. Понимаю, что я представляю не только себя, а всю женскую лигу. Смотря и слушая меня, болельщики будут думать обо всех игроках ЖХЛ: что девушки грамотные, умеют размышлять о хоккее. Так что допускать ошибок больше нельзя.

Работа на ТВ

— Часто ли вам хотелось выгораживать коллег по амплуа — вратарей? Помню, как вы четко разобрали ошибку Юлиуса Гудачека, который пропустил курьезную шайбу от «Спартака».

— Все матчи я смотрю с позиции вратаря. Дмитрий Федоров сразу мне сказал, что я должна быть честна и прямолинейна с телезрителями. Не надо никого выгораживать. Так эксперт вводит болельщиков в заблуждение, словно занимая чью-либо сторону. Вратарь допустил ошибку. Гол действительно курьезный. Надо говорить так, как есть, убрав личную привязку — вратарь ты или полевой игрок.

— Должен ли эксперт критиковать игроков за ошибки во время матча, или правильнее сглаживать углы и переключать внимание?

— Все зависит от ситуации. Не все болельщики играют в хоккей. Эксперт должен рассказывать и объяснять, что произошло на льду, для чего игроки это сделали. Не стоит говорить гипотезами и предполагать — это больше тренерская деятельность. Мне, как эксперту, надо оценить действия игроков. Сыграл неправильно — значит, надо объяснить, почему это произошло. Когда видишь хорошую атаку или комбинацию, рассказываешь, как она развивалась. Мне всегда нравится смотреть, как команды выстраивают позиционную оборону в меньшинстве и равных составах. Всегда стараюсь уделить этому внимание и провожу аналогии между командами хозяев и гостей.

— Как вы все успеваете? Вы же сейчас лучший вратарь ЖХЛ по проценту сейвов и коэффициенту надежности. Откуда берете время на все?

— Комментирование позволяет переключиться. Буквально два дня назад мы играли в чемпионате. Вчера был день на подготовку к Кубку вызова, хотя я начала готовиться заранее. В игровой день или за два дня до матча перестаю об этом думать и полностью погружаюсь в процесс игры. В насыщенном графике тяжело следить за всеми командами. Когда мне говорят, что я буду комментировать конкретный матч, то сразу открываю архив и смотрю всю информацию. Это, конечно, отнимает время. Честно, последний раз я смотрела сериалы в июне. (Улыбается.) После этого времени на сериалы и фильмы нет.

Анна Пругова. Фото Соцсети

— В «Агидели» спрашивали, не мешает ли это вам?

— Изначально, когда мне предоставилась возможность поработать на КХЛ ТВ, мы с Дмитрием Федоровым обсудили все детали. Он не хотел, чтобы комментирование повлияло на карьеру спортсмена. Они вызывают меня только в мои выходные дни. Я объяснила ситуацию главному тренеру «Агидели». Руководство «Салавата Юлаева» одобрило идею. Но, конечно, все, затаив дыхание, ждали, какие будут результаты. Я отношусь к этому так. Можно окунуться в новое дело и полностью потерять себя. А можно грамотно и правильно расставить приоритеты и везде успеть. Многие пророчили, что появится звездная болезнь, но ничего такого нет. Очень приятно, когда люди говорят мне комплименты. Я переношу их в копилку развития женской лиги.

— Когда работали экспертом, получали обратную связь от действующих хоккеистов?

— Да. Одним из первых матчей в этом сезоне я комментировала «Салават Юлаев». Родион Амиров написал в перерыве: «Умница, все по делу говоришь». Было очень приятно. После матча московского «Динамо» с «Адмиралом» написал Сергей Бойков. Мы как раз из одного города — Хабаровска. В свое время он уехал играть за океан, а сейчас выступает за «Динамо». Приятно, что ребята слышат меня и узнают.

Проблемы женского хоккея

— ЖХЛ существует с 2015 года. Какие шаги в развитии лига сделала за семь лет?

— Первое — введение плей-офф. Раньше игрался гладкий чемпионат и сезон заканчивался после регулярки. Плей-офф добавил интереса и накала страстей. В перспективе хотелось бы играть с четвертьфинала, а не с полуфинала. И не до двух побед, а до трех, как финал. Второе — включение ЖХЛ в Неделю звезд хоккея. Это положительный шаг и для девушек, которые играют, и для их родителей, родственников, и для юных хоккеисток. Девочка, посмотрев хоккей с трибуны, придет домой и скажет: «Папа, мама, я хочу играть в хоккей!» Третье — крутая номинация «Лучшая хоккеистка ЖХЛ». Это очень престижная и почетная премия. Лучшая представительница ЖХЛ выходит на одну сцену с легендами КХЛ.

— Какие факторы, тормозящие развитие лиги, можете выделить?

— Первое — продвижение команд. Какие-то клубы развивают пресс-службы, какие-то — практически нет. О женском хоккее, откровенно говоря, знают либо люди, которые пристально следят за ним, либо ставочники, которые заключают пари.

Анна Пругова. Фото Global Look Press

— Третья группа, наверное, те, кто хочет познакомиться с хоккеистками.

— Верно. Матчам не хватает рекламы. Помогут те же баннеры возле Ледового дворца, анонсы матчей ЖХЛ на играх команд КХЛ. Ведь вход бесплатный. Из финансовых затрат — только дорога. Как и в любой регулярке, в ЖХЛ есть матчи, которые невозможно смотреть, а есть те, за которыми следишь с замиранием. Буквально пару дней назад у нас был матч с таким накалом страстей: и драка, и овертайм, и буллиты, и 5+20 дали. Настоящий праздник для зрителей. Тем, кто незнаком с женским хоккеем, стоит прийти и посмотреть, как девчонки проявляют эмоции. Мужчины более хладнокровные и спокойные, а девушки кричат, иногда пищат. Сначала не понимаешь, что происходит, а потом становится интересно.

Другая проблема — низкая численность девочек в спортшколах. При выборе между мальчиками и девочками тренеры выбирают мальчиков. Если прописать в регламенте, что в каждой детской школе по каждому году на полном основании занимались бы как минимум две девочки, это было бы прекрасно. Так рождается конкуренция. Девочка стала играть чуть лучше — мальчикам стало это обидно. Они начали тянуться за ней. То же самое с девочками, которые тянулись бы за парнями. Возражения поступают по части раздевалок, что их не хватает. Но никто не просит каждой девочке выделять отдельную раздевалку. Достаточно одной комнаты, где бы все девочки переодевались и оставляли форму. Тем более дети лет до 10 сразу приходят в форме. Никаких трудностей нет.

— Девять команд в ЖХЛ достаточно для конкуренции? Существует потребность в новых командах?

— Хочется, чтобы команд стало больше. Но, возможно, из-за этого пострадает уровень. Игроков не хватает. Мое мнение: смена структуры чемпионата поможет командам-аутсайдерам. Им очень тяжело играть с топ-клубами. Разделение лиги на два дивизиона: четыре топ-команды и пять команд, которые занимают низшие строчки, — добавит мотивации. Когда ты выходишь и понимаешь, что счет 0:10, это тяжело психологически. Они проигрывают один матч, второй, третий, десятый. Черпать эмоции неоткуда. Дух пропадает. Как правило, игроки из команд-аутсайдеров дальше не могут продвинуться. Их не воспринимают как лидеров.

— Сейчас ЖХЛ остается единственной соревновательной площадкой для девушек. По каким возрастам сильнее всего бьет изоляция от международных турниров?

— Сильнее всего под ударом самые взрослые девушки. Это опытные игроки в расцвете сил, готовые достигать высоких целей. Но руководство решает резко идти на омоложение. Неизвестно, как долго все затянется. Взрослые хоккеистки лишились практики на международных турнирах. Сейчас в сборной смотрят молодых. А насколько долго они будут молодыми? Может быть, возраст, который сейчас актуален в сборной, через два года уже станет невостребованным? И кого тогда мы готовили? Вся проблема в понимании, когда закончится международная изоляция. Каждый российский спортсмен — заложник этой ситуации.

— Матчи с мужскими сборными способны компенсировать отсутствие женских турниров?

— Сейчас с женской сборной России готовы играть только девушки из Китая — и то они иногда занимают нейтралитет. Казахстан — под вопросом. Сборная Белоруссии играет не в топ-дивизионе. Матчи с парнями сразу показывают основные проблемы женского хоккея. У североамериканских хоккеисток идет точечная ротация состава. Не меняют сразу 15 человек, объясняя это омоложением. Они регулярно играют с ребятами из сборной U18 — и играют достойно. Могут проиграть 2:5, но забить два гола, стараться, максимально выкладываться. Прошедшие матчи нашей сборной показали, что у девочек много брака в передачах и проблемы при позиционной обороне.

— Когда мы говорим о мужской сборной России в формате лучших игроков, то отмечаем нехватку центральных нападающих топ-уровня. Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, а далее — пропасть. С защитниками ситуация более-менее выправляется. Женский хоккей испытывает проблемы конкретных амплуа?

— Да. Проблема такая же: центральные и защитники. В России много сильных вратарей. На международном уровне достойно проявляют себя как молодые девушки, так и старшие. Сложнее именно с опытными защитниками и центральными. Очень скромный выбор игроков на эти позиции, которые подходили бы сборной по «физике» и лидерским качествам. Хороших центров, наверное, человека четыре на всю лигу. Говорю это не в обиду девочкам. Наоборот, это мотивация к тому, что позиция простаивает и можно перейти с фланга в центр, чтобы развиваться.

Когда шайба прилетает в челюсть

— Вы говорили, что голкипер — бесполое амплуа. Чем все-таки отличаются вратари-девушки от вратарей-мужчин?

— Первое — габариты. Девушки априори ниже ростом. Сейчас котируются высокие вратари. Второе — в меру физиологических особенностей — быстрота реакции и скорость перемещения. Все равно парни быстрее и сильнее. Никуда от этого не деться. Парни лучше восстанавливаются. Женский организм требует больше затрат. Я стараюсь регулярно играть с мужчинами и компенсирую все это за счет правильного выбора позиции и чтения игры, чтобы предугадывать, куда пойдет шайба.

— Вы же тренировались с Александром Овечкиным. Он в шутку говорил, что отбил бы вам руку, если бы бросил из своего «офиса». Как думаете, его бросок действительно такой сильный?

— Я и предложила ему бросить из своего «офиса». На что Александр сказал: «Ты что, если я брошу, то сломаю тебе руку». Конечно, он переживал за меня. Мне бы очень хотелось ощутить силу его броска, но тогда я не была настолько готова. Меня отправили в Новогорск. Сказали, что полечу отдельно на самолете. А вратари вечно страдают от перегруза багажа. Мне сказали, что будут снимать проморолик, и я часть амуниции отдала девчонкам. Оставила специальные наколенники и ошейник. Подвигаться на камеру можно, но когда человек мирового класса начинает бросать, ты думаешь: «Так, надо аккуратнее». И когда Александр сказал, что не будет бросать, я и не стала особо настаивать.

— Как думаете, Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Так один из рекордов он уже побил — по голам на выезде. Мне понравилось, как фанаты скандировали его имя, причем «Вашингтон» играл в гостях. Думаю, Александру все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея. Думаю, он не зацикливается на этом, но все фанаты, эксперты и околохоккейные люди ждут обновления рекорда. Будет круто, если у Александра это получится.

— Я сам играю в воротах на любительском уровне. Партнеры часто спрашивают, не боюсь ли я шайбы, особенно когда идет бросок в шлем. А вы боитесь шайбы?

— Это классный вопрос. Страх, признаюсь, появляется. В шлем-то еще ладно. А когда шайба прилетает в челюсть, чувствуешь себя, как боксер на ринге после нокаута. В глазах темнеет. Вот летит шайба в район головы, и думаешь: «Только бы не увернуться, только бы не увернуться». Страх надо перебороть. Он все равно срабатывает, как инстинкт самосохранения. Просто надо перетерпеть. В игре ты ловишь кураж, и страх улетучивается.

— Помните неприятные моменты, когда сильно прилетало шайбой или получали травмы?

— Помню, как играла с мальчиками по своему 1993 году за хабаровский «Амур» на турнире в Красноярске. Это мой первый выезд с мальчиками. Мы написали письмо в ФХР. Мне, как вратарю, так как нет силовой борьбы, разрешили играть за мальчиков. В одном из матчей мне нанесли сотрясение мозга. На всю жизнь запомню момент, когда судья постоянно говорил, чтобы я спрятала косичку. А это сделать невозможно. Она все время в движении выправляется. У соперников не получалось мне забить. Сначала один парень после того, как я накрыла шайбу, специально врезался коньками в кость. Потом другой врезался в упор. И я отключилась. В глазах потемнело. Дальше помню, что уже нахожусь в медпункте. Так прошел мой первый выезд с парнями. Тренер взял на себя ответственность и сильно переживал. Остаток турнира я пролежала в номере. Мне приносили и конфеты, и виноград. (Улыбается.) Была как на курорте. Родители, конечно, сильно переживали. Сделали обследования, убедились, что все хорошо. Первый вопрос от мамы был: «Ты уверена, что хочешь этим заниматься?» Я ответила, что хочу. Родители не стали препятствовать — спасибо им огромное за это.

— У кого самый сильный бросок в ЖХЛ?

— Возможно, у Ани Шабановой, Ольги Сосиной или Валерии Павловой, если она приложится с замаха. У нее сильные кисти. Отметила бы еще Ангелину Гончаренко. Скорость полета шайбы, конечно, разная. Девушки играют более мягкими клюшками. Поэтому сила броска ниже, чем у мужчин. Помню, как Алена Миллс, которая сейчас играет в Европе, бросила шайбу со скоростью 127 километров в час.

Анна Пругова. Фото Global Look Press

— Были ли вы близки хоть раз к тому, чтобы сыграть за мужскую команду — ВХЛ или КХЛ?

— Честно, желание есть. Всегда хочется тянуться за сильными. Если в течение 10-12 дней тренироваться с парнями, ты станешь сильнее и быстрее. Увеличится скорость реакции и перемещений. Спортивный азарт получит каждая сторона: мальчикам захочется забить девочке, а девочке — не пропустить и показать, что я ни в чем не уступаю. Попасть в заявку клуба КХЛ или ВХЛ — моя мечта. Это пошло бы на пользу популяризации женского хоккея. Это круто не столько для игрока, сколько для женской лиги. Но пока ни разговоров, ни возможностей не было.

— Слышал, что финский вратарь Ноора Рятю могла сыграть за «Куньлунь» в прошлом сезоне или два года назад.

— Наверное, в китайской команде относятся к этому снисходительнее. У нас до сих пор живут стереотипы, что женщины на корабле — к несчастью. Когда работаю в Уфе и «Салават Юлаев» побеждает, радуюсь, что внесла победную ауру. Дело же не в людях и их половой принадлежности. В последнее время нам удается развеять стереотипы о женском хоккее. Раньше, когда я только начинала карьеру, многие думали, что все девушки-хоккеистки ходят со сломанными носами и выбитыми зубами. Не знаю, откуда это взялось. Видимо, насмотрелись НХЛ и думали, что мы, девушки, такие же мужиковатые. Но все наоборот. Любой спорт оттачивает фигуру, закаляет характер, призывает к социальной активности, особенно в команде. Не вижу никаких минусов. Травму можно получить, идя зимой по скользкой улице. Что, нам теперь не выходить из дома? Другой стереотип: место девушек — на кухне. Хорошо, а почему тогда лучшие шеф-повара — мужчины? Никто же не говорит им встать за станок или заняться другой физической работой. По-прежнему живут стереотипы о женщинах в хоккее, но со временем все больше болельщиков относятся положительно.