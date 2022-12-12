Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова, которая работала экспертом на КХЛ-ТВ и башкирском телевидении, рассказала в интервью «СЭ», какую обратную связь получила от действующих игроков КХЛ.

— Когда работали экспертом, получали обратную связь от действующих хоккеистов?

— Да. Одним из первых матчей в этом сезоне я комментировала «Салават Юлаев». Родион Амиров написал в перерыве: «Умница, все по делу говоришь». Было очень приятно. После матча московского «Динамо» с «Адмиралом» написал Сергей Бойков. Мы как раз из одного города — Хабаровска. В свое время он уехал играть за океан, а сейчас выступает за «Динамо». Приятно, что ребята слышат меня и узнают.