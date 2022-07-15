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«Отрубило кусок голени. Не вышел из болевого шока». Трагедия сына великого хоккеиста Боброва

Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Всеволод Бобров.
Фото Олег Неелов
Всеволод Бобров с сыном Михаилом.
Фото архив «СЭ»
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Не дожил даже до 30 лет — погиб в аварии.

Михаил Бобров — сын легендарного футболиста и хоккеиста, а после завершения профессиональной карьеры и тренера Всеволода Боброва. Его смерть была неожиданной и стала потрясением. У 56-летнего Боброва оторвался тромб.

Однако трагедии для его жены Елены Николаевны не закончились. Сын Михаил тоже ушел из жизни рано. Ему было всего 28 лет. Он умер в результате ДТП.

 
Всеволод Бобров с&nbsp;женой Еленой. Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва

Пароход

Елена Боброва рассказывала, как их сын Миша, будучи младенцем, засыпал только на руках Всеволода Михайловича. Тогда новоиспеченный отец работал в Спорткомитете, график был с 9 утра. Если сын капризничал ночью, к кровати шел отец, клал к себе на плечо и ребенок снова засыпал. Тогда Всеволод Михайлович не высыпался месяцами. Но сын был для него как талисман, они не разлучались. Он брал его с собой на каждую игру.

Михаил Бобров в детстве пробовал себя в хоккее, как и его отец, ходил на тренировки в ЦСКА вместе с сыном бывшего армейца Александра Рагулина Антоном. Однако он выбрал для себя учебу в Санкт-Петербурге в военном институте и даже успел стать офицером.

Как-то Михаил купил частный пароход, к слову, подобное судно было всего третьим в Москве. Его он нашел в Перми и пригнал с друзьями в столицу.

Мать была удивлена такой выходкой сына.

«Для меня это был шок, что-то страшное. Но сына поддерживал в этой затее тесть. Очень успешный, интеллигентный человек», — говорила Боброва в интервью «СЭ».

В свое время Елена Николаевна официально обращалась к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой дать пароходу ему название «Всеволод Бобров». Градоначальник ответил согласием. Но сын был против этой идеи, так как внутри проводились дискотеки, был ресторан. В итоге он носит название «Флагман». Кстати, сейчас этот бизнес развивает жена Михаила Наталья, этот пароход ходит до сих пор.

 
Вчера и&nbsp;сегодня Елены Бобровой. Откровения вдовы Всеволода Боброва. «Муж и сын снятся до сих пор...»

Авария

Однако жизнь Михаила трагически прервалась в июле 1997 года. В сторону области шел плотный поток из автомобилистов — в субботу москвичи ехали на дачи. Виновником аварии был молодой парень, который стал водителем лишь три месяца назад. При обгоне впереди следовавшего автомобиля навстречу выехал Бобров-младший. Сын легенды хотел уйти от столкновения, но не получилось, его зацепило.

«Отрубило кусок голени. Не вышел из болевого шока ...

Это произошло в пяти километрах от нашей дачи. Все это место проезжают. Друзья Миши хотели поставить обелиск, но я не позволила. Когда проезжаем мимо, сигналим, меня до сих пор слезы душат. Я не видела его в тот момент — но представила, как это было... Все время представляю!» — признавалась Елена Боброва.

 
1952 год. Москва. Всеволод БОБРОВ (справа) и Ференц ПУШКАШ перед матчем СССР - Венгрия. Футболист-хоккеист. Всеволод Бобров и другие универсалы

Она осталась жить в этом поселке, так как это было любимое место мужа и сына. А про тот печальный день мать вспоминает, что мотоцикл, на котором Михаил разбился, должны были забрать.

«В день гибели Миши его «Мерседес» должны были пригнать из ремонта, а дурацкий мотоцикл забрать. Этот японский мотоцикл не его был, чужой!» — рассказывала она «СЭ».

«Наш старенький сосед проезжал мимо. Внучка его прибегает: «Тетя Лена, с Мишей что случилось!» Помчалась туда. Только увидела, как его забирают, сын был без сознания. Успела его поцеловать. Все...» — вспоминала Боброва.

Всеволод Бобров с сыном Михаилом. Фото архив «СЭ»
Всеволод Бобров с сыном Михаилом.
Фото архив «СЭ»

Внук

После второй трагедии жена легенды советского спорта тяжело переносила новую утрату. Но внук породил в ней желание жить.

«Невозможно было жить. Меня преследовала мысль — я должна уйти вместе с Мишей. Не знаю, что за сила во мне проснулась, но я трезво взвешивала «за» и «против». У Мишки остался ребенок, два годика, ничего не понимает. Тот самый Бобров, о котором мы все мечтали. Когда Миша родился, обсуждали: «Вот сейчас будет Михаил, потом Сева, новый Всеволод Михайлович...» Понимала — этого ребенка подниму только я» — говорила вдова великого хоккеиста..

Все, кто видел Севу, говорят, что он очень похож на своего дедушку. Последнее обещание сына она помнит до сих пор.

 
Всеволод и Елена БОБРОВЫ на истринской даче. Откровения вдовы Всеволода Боброва. «Сева шел «без цены»

«За час до смерти сказал мне: «Мама, сейчас твою мечту не исполню. Закончу ремонт дачи, хорошо бизнес с пароходом пошел. Но вот в следующем году куплю тебе белый «Мерседес», — заявляла женщина.

Мать до сих пор видит во сне своего сына, правда, совсем ребенком.

«Миша снится маленьким. Каким был еще при жизни Севы, до 12 лет. А вот взрослым — вообще его не вижу!» — говорила Боброва.

Всеволод Бобров
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