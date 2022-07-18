«Перекрестился и отправился в дорогу». Как погиб скандальный хоккеист Борис Александров

И стория гибели известного спортсмена и тренера в автомобильной аварии.

Борис Александров — один из самых скандальных хоккеистов в истории советского и казахстанского спорта. Он стал олимпийским чемпионом в Инсбруке, трехкратным чемпионом СССР, но так и не получил звания заслуженного мастера спорта.

В хоккее он запомнился как крайне эпатажный игрок. Александров был большим любителем устроить драку на льду, бросить клюшку в зрителей на трибунах, ну а нахамить арбитрам или сопернику для него было самым простым делом. При этом по таланту его сравнивали даже с самим Валерием Харламовым! И если бы не его проблемы с дисциплиной на льду, он мог бы достичь многого.

По завершении профессиональной карьеры хоккеиста Александров решил попробовать себя в тренерстве. Удачно поступил и окончил Усть-Каменогорский педагогический институт. Работал главным тренером в «Торпедо» из Усть-Каменогорска и в «Казцинк-Торпедо». Возглавлял даже сборную Казахстана. Параллельно следил за успехами своих сыновей-хоккеистов. У него были хорошие перспективы в тренерской карьере, но судьба уготовила ему другой путь...

Роковой июль

Июль 2002 года стал для Бориса Викторовича роковым. Сначала его неожиданно для всех убрали из «Торпедо» с поста главного тренера из-за якобы финансовых махинаций, что заставило его сильно переживать. А в конце месяца подавленный Александров на своем BMW поехал вместе с братом супруги из Усть-Каменогорска в Москву на несколько дней, чтобы посмотреть товарищеский турнир с участием «Спартака». Там тогда играл его младший сын Виктор.

На трассе Уфа — Челябинск он решил обогнать впереди идущий автобус и выехал на встречную полосу вблизи города Усть-Катав. Машину развернуло на 180 градусов, к тому же навстречу мчалась «Волга», которую спортсмен просто не заметил. Все произошло моментально. Выжить не удалось ни Александрову, ни водителю «Волги». Советскому хоккеисту на тот момент было всего 46 лет... А вот шурин тренера попал в реанимацию, где врачи вернули его к жизни.

Борис Александров. Фото архив «СЭ»

Уже после трагедии жена Александрова Жанна вспомнит последние слова мужа на ее просьбу не гнать в пути: «А зачем гнать? Даже если поеду со средней скоростью, все равно успею перед первым матчем отдохнуть в гостинице и принять душ». После этого он перекрестился и отправился в дорогу. Супруга тренера уверена, что причиной автокатастрофы стало яркое и ослепительное солнце.

Жанна Александрова намеревалась поехать в тот роковой день вместе с мужем, но он ее отговорил. Попросил собирать вещи для переезда в столицу.

«Папа очень любил скорость, быструю езду. Порой мог одолжить у меня машину, чтобы просто отвести душу и погонять по трассе. Он и разбился на моей машине», — признался в интервью изданию «Спорт» Виктор Александров. Кстати, он сам не сразу узнал о гибели отца. Очень ждал его на турнире, глазами искал на трибуне, но не нашел...

Похоронить Бориса Викторовича решили в Москве на Митинском кладбище, а на месте гибели установили памятник в форме шайбы с его портретом.

Память об Александрове жива до сих пор. В его родном городе Усть-Каменогорске каждый год проходит турнир памяти по хоккею с шайбой среди любителей и ветеранов. А на доме, в котором вырос советский спортсмен, была установлена мемориальная доска. Также в 2010 году ледовый дворец, где он делал свои первые шаги на льду, получил его имя. В 2019 году во время чемпионата мира он был введен в Зал славы ИИХФ.

Еще одна смертельная авария

Через два года в семью известного хоккеиста вновь пришло горе. В апреле 2004 года в автомобильной аварии погиб старший сын Александровых — Алан. При этом в машине находились шестеро человек, но смерть настигла только его одного... 24-летний парень также профессионально занимался хоккеем. И, как рассказывал в интервью его брат Виктор, отец всегда уделял особенно много внимания Алану. А он в ответ тянулся к своему известному папе и мечтал быть на него похожим.

«Алан после гибели отца сломался психологически. Часто говорил мне, что ему снится папа. Алан играл в хоккей постольку-поскольку. Старался, но до папы ему было далеко. Уже сейчас думаю, что ему нужно было закончить с хоккеем раньше. Может, и не повторил бы судьбу отца», — призналась однажды Жанна Александрова.

Продолжать дело отца на льду довелось только Виктору. Он выступал во многих командах. В разные годы играл за ярославский «Локомотив», СКА, «Авангард», «Трактор», «Амур», «Сибирь» и другие клубы. Всего Александров-младший провел 465 матчей, в которых забросил 97 шайб, отдал 134 голевые передачи и набрал 231 очко. В 2004 году был задрафтован в НХЛ «Сент-Луисом». Представлял сборную Казахстана.