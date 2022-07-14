Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва

Все о личной жизни знаменитого спортсмена.

Всеволод Бобров еще при жизни стал легендой советского спорта. За ним числится столько подвигов, совершенных на футбольных полях и хоккейных площадках, что его смело можно назвать спортивным Гераклом.

Уникальность Всеволода Боброва заключалась в том, что он демонстрировал свою одаренность сразу в двух видах спорта — футболе и хоккее. Поэт Евгений Евтушенко как-то назвал Боброва в своем известном стихотворении «Шаляпиным русского футбола, Гагариным шайбы на Руси».

Достижения Боброва не имеют аналогов в мировом спорте. Как футболист он четыре раза становился чемпионом СССР, был двукратным обладателем Кубка страны. В хоккее Боброву удалось выиграть Олимпиаду, дважды — чемпионат мира, трижды — чемпионат Европы, а также стать семикратным чемпионом СССР.

Он и внешне выглядел настоящим богатырем — высокий, широкоплечий, с могучим торсом. Но вместе с тем Бобров обладал завидной ловкостью и пластичностью, что делало его игру просто нерешаемой задачей для соперников.

Конечно, такого замечательного и видного человека любили не только болельщики — Бобров никогда не был обойден вниманием со стороны женщин.

Первая жена

Однажды Бобров, попав с очередной травмой в больницу, познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась. Это оказалась солистка оперетты Татьяна Санина.

Поскольку ей было некомфортно общаться с ним в больничных условиях, Бобров, вопреки советам и предупреждениям врачей, просто сбежал из больницы.

Он тут же позвонил своему другу и попросил немедленно привезти в больницу два комплекта военного обмундирования. «Зачем?» — удивился тот. «Так надо!» — без лишних разъяснений ответил ему Бобров.

Но не успели беглецы отойти от больницы на приличное расстояние, как на одном из перекрестков их остановил военный патруль. Всеволод попытался было объяснить суровому проверяющему, что он не простой рядовой, а знаменитый спортсмен, но это не спасло их с Татьяной от попадания на «губу».

Но им повезло: комендантом «губы» оказался ярый фанат спорта, для которого имя Боброва было чуть ли не свято. Почти сразу же их выпустили на волю.

Всеволод Бобров и Татьяна Санина.

Чуть позже Бобров женился на Саниной. Хоть друзья Всеволода пытались отговорить его связывать свою судьбу с этой женщиной, но он их, конечно, не послушался. И вскоре пожалел об этом: у молодой жены оказалась масса поклонников, которые буквально не давали ей проходу.

Однажды Боброву сообщили, что его жена отправилась за город с каким-то мужчиной. Спортсмен примчался по указанному адресу и ворвался в дом. Любовник жены запустил в него хрустальной вазой, да так, что разбил в кровь Всеволоду лоб, и пустился наутек. Однако убежать от спортсмена у него не было шансов. Бобров вскоре его нагнал и хорошенько отделал.

Однако победа оказалась пирровой. Двум ярким личностям жить вместе было противопоказано, что вскоре и привело молодую семью к разводу. После этого несколько лет Бобров ходил в холостяках.

Побег от разъяренного маршала

Поскольку недостатка в женском внимании сам Бобров тоже никогда не испытывал, своей холостяцкой жизнью он не тяготился. Но однажды за свою любвеобильность Бобров едва не поплатился жизнью. Случилось это во второй половине 50-х.

Все началось с того, что Всеволода угораздило сделать своей любовницей супругу маршала артиллерии Василия Казакова (ему в ту пору было почти 60). Влюбленные встречались при любом удобном случае, о чем маршал первое время даже не догадывался.

И вот однажды он уехал с инспекцией в один из военных округов, но в пути раздался телефонный звонок из Москвы: звонила домработница маршала, которая и доложила, что завтра его жена собирается принять у себя Боброва. А поскольку Казаков был прекрасно осведомлен о том, какую славу вне спортивной арены заработал великий атлет, он быстро сообразил, чем может закончиться этот неожиданный визит.

Казаков немедленно отправился в обратный путь. Успел он как нельзя вовремя для него и совсем не вовремя для влюбленных.

Всеволод Бобров. Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

Те вот уже несколько часов находились на маршальской даче, хорошо поужинали и уже собирались ложиться спать (естественно, в одну постель). И вдруг на пороге дачи нарисовался глава семейства, в руках которого был... именной пистолет.

Как гласит легенда, от неминуемой смерти Боброва спасли его спортивная закалка и реакция. Маршал еще только вбегал в спальню, как Бобров уже вынырнул из-под одеяла и, схватив со стула одежду, рванул к распахнутому окну. Казаков с криком «Стоять!» сделал предупредительный выстрел в воздух, но незадачливый любовник даже и не подумал послушаться. Он уже сиганул и в два прыжка преодолел забор, ловко перемахнув на другую сторону.

Говорят, после этого инцидента, который для Боброва едва не закончился плачевно, спортсмен счел за благо прекратить столь опасные любовные похождения.

Вторая жена

Со второй женой Всеволод Бобров познакомился в 1963 году совершенно случайно.

Тогда Елена приехала из Киева в Москву к своей сестре, и вместе они пошли к ее другу на праздник. Он отмечал важное событие: ему ко Дню Победы присвоили звание генерала.

На пороге квартиры девушку встретил Бобров и с ходу заявил, что сегодня же готов на ней жениться, чем ввел Елену в необычайное смущение. Ей тогда было 25 лет, она уже была замужем, и у нее подрастала маленькая дочка.

«Такой прием меня, конечно, сильно смутил. Не зная, как меня зовут, не назвав своего имени, мужчина предложил мне руку и сердце. Трудно сказать, почему я не повернулась и не ушла», — вспоминала их первую встречу в одном из интервью Елена Николаевна.

Спустя какое-то время Елена вновь приехала в Москву и остановилась в гостинице «Украина». Однако не успела она устроиться в номере, как ее вызвал администратор. Она спустилась и опешила — в холле стоял Бобров. С огромным букетом цветов в руках.

Портреты Всеволода Боброва и Елены Бобровой. Юрий Голышак, Фото «СЭ»

В тот же вечер на шикарной «Волге» Боброва пара отправилась в ресторан. Когда они уселись за столик, к ним подошел директор заведения, и Бобров без стеснения представил ему свою спутницу: «Пал Соломоныч, это моя невеста!» У Елены даже дыхание перехватило от возмущения, ведь в Киеве у нее остались муж и двухлетняя дочь. Однако возразить что-либо на заявление Боброва духу у нее не хватило.

Она подумала: «Ничего, через несколько дней уеду и на этом все благополучно завершится». Но Елена плохо знала Боброва.

Она покинула Москву через пару дней, а буквально через неделю в Киев заявился ее кавалер, чтобы забрать ее с собой. Она ради него бросила все: мужа, учебу в финансово-экономическом институте, хорошую работу в Министерстве легкой промышленности.

«Свой поступок я не могу объяснить даже спустя почти 40 лет. Но я об этом никогда не жалела, хотя этот шаг шокировал всех родных и знакомых. Особенно сильно переживала мама, которая считала брак, семью Божьим даром», — говорила Елена Николаевна.

Свадьба

Бобров привез Елену в свой дом, который москвичи называли «генеральским», и пять лет они жили не расписываясь.

В 1967 году у них родился сын Миша, и они оформили свои отношения официально. Всеволоду в то время было 45 лет, Елене — 30.

Свадьбу отметили в одном из столичных ресторанов. Но не обошлось и без скандала.

Инцидент произошел уже в самом конце застолья, когда молодожены собрались уезжать домой. Бобров на несколько минут отлучился, а Елена отправилась в гардероб. Там двое мужчин попытались проявить свою галантность и поухаживать за дамой: один набросил на плечи шубу, второй застегивал на ногах сапоги. И в этот момент в гардеробной появился изрядно подвыпивший жених.

Увидев свою молодую жену в окружении неожиданных кавалеров, Бобров не стал разбираться в ситуации, а сразу же пустил в ход кулаки. На шум сбежались друзья и коллеги дерущихся, которые, вместо того чтобы разнять их, сами втянулись в потасовку. Конечно, Боброву на помощь пришли гости со свадьбы. В итоге усмирять разбушевавшихся мужчин пришлось с помощью милиции.

Всеволод Бобров с сыном Михаилом. Фото архив «СЭ»

Слухи об этом скандале моментально достигли руководящих чинов. Армейское руководство было в ярости и поставило вопрос об исключении Боброва из рядов КПСС, но его спасло чудо. Оказалось, что те двое галантных кавалеров были журналистами-диссидентами, которые отмечали в тот день свой отъезд за границу на ПМЖ. Когда это выяснилось, Боброву вместо взбучки объявили... благодарность.

Между тем в первые несколько лет совместной жизни Елене пришлось несладко: чуть ли не каждый день Боброву по телефону звонили поклонницы и назначали свидания. Иной раз эти звонки так доставали, что жена спортсмена бросалась укладывать чемодан, чтобы вернуться обратно в Киев. Но потом, остыв, она уже сама смеялась над своей минутной слабостью.

А после рождения сына и официальной свадьбы Бобров окончательно остепенился и посвятил себя семье и любимой работе.

«Любил работать на даче — мастерил, занимался огородом. Когда сеял петрушку или укроп, то непременно облачался в белый халат. Я ему говорила: «Наш слесарь-гинеколог выходит на работу». Любил возиться со своей двадцать первой «Волгой». Номер у нее был характерный: подряд два номера, под которым любил играть, — 11-11. Любил с детьми возиться», — говорила Елена Николаевна.

Смерти близких

Брак Всеволода и Елены продлился 17 лет, вплоть до смерти выдающегося спортсмена.

Всеволод Михайлович умер довольно рано — в 56 лет. Как настоящий спортсмен — на тренировке.

«Уезжал ранним утром с дачи на тренировку ЦСКА, за ним приехал солдатик. Подошел сосед: «Всеволод Михайлович, захвати с собой в Москву». Вместе сели в машину. Мы с женой соседа вышли провожать, вдруг эта Аза Трофимовна побледнела: «Лена, какой ужас! Ты не видела?» Оказывается, прямо перед колесами проскочил огромный серый заяц. Соседка охает: «Такая плохая примета, точно не к добру...» — рассказывала Елена Николаевна в интервью «СЭ».

Умер Бобров 1 июля 1979 года, у тренера оторвался тромб, который закупорил легкое.

«На поле Сева почувствовал резкую боль в ноге, массажист пытался помочь тренеру, однако это был тромб. Муж потерял сознание и был отправлен в госпиталь. Вечером, правда, пришел в себя и даже пригласил медсестер к нам на дачу, сказал им, что Лентя (так он меня всегда называл) любит принимать гостей. Но на следующее утро Сева умер», — вспоминала Елена Николаевна.

Приемная дочь Всеволода Боброва — Светлана — вышла замуж за сына известного хоккеиста Вениамина Александрова — Игоря. Вместе с мужем она уехала в Канаду.

А вот сын Всеволода — Михаил — погиб в ДТП 27 июля 1997 года: на мотоцикле столкнулся с автомобилем.

У Михаила остался сын, которого в честь деда назвали Всеволодом.

«Думала, не выживу. Невозможно было жить. Меня преследовала мысль — я должна уйти вместе с Мишей. Не знаю, что за сила во мне проснулась, но я трезво взвешивала за и против. У Мишки остался ребенок, два годика, ничего не понимает. Тот самый Бобров, о котором мы все мечтали. Когда Миша родился, обсуждали: «Вот сейчас будет Михаил, потом Сева, новый Всеволод Михайлович...» Понимала — этого ребенка подниму только я», — делилась вдова Боброва в интервью.

Елена Николаевна с начала 2000-х годов проживает с бывшим хоккеистом Станиславом Петуховым.