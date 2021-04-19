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Ушел из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

12:21
Виктор Шувалов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Виктор Шувалов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», 19 апреля в возрасте 97 лет умер Виктор Шувалов, первый чемпион мира (1954) и олимпийский чемпион (1956).

По информации «СЭ», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Виктор Шувалов — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Свою игровую карьеру он провел в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО (Калиин).

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