Ушел из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов
12:21
Как стало известно «СЭ», 19 апреля в возрасте 97 лет умер Виктор Шувалов, первый чемпион мира (1954) и олимпийский чемпион (1956).
По информации «СЭ», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Виктор Шувалов — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
Свою игровую карьеру он провел в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО (Калиин).
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