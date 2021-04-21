Бывший защитник сборной СССР о Хомутове-тренере: «Он никогда не кричал на игроков и из-за этого имел проблемы»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Сергей Стариков рассказал, почему их тренерская карьера с Андреем Хомутовым не задалась в России.

«У нас не было такой власти, как в свое время, например, у Тихонова. Мы даже не могли повлиять на формирование состава. Ты приходишь, а команда уже готова. Помню, как в «Барысе» нам говорили наигрывать молодых хоккеистов. Я поставил неопытного защитника, он ошибся, а меня в итоге чуть не выперли из команды. В августе тебя принимают на работу, а в ноябре могут уволить. Что можно сделать за такой короткий срок? Андрею было тяжело трудиться в таких условиях. Постоянное давление, то зарплату задержат, то еще что-то. Боссы лезли в дела команды. Он просто устал от этого», — сказал Стариков.

На вопрос, каким был тренером Хомутов, Стариков ответил следующее:

«Он никогда не кричал на игроков. Это совершенно не его методы. У Андрея из-за этого даже были конфликты с руководством, ведь от него требовали быть более жестким. Он мне как-то говорил, что никогда не будет прессовать хоккеистов. Я ему даже намекнул, что могу сам выполнять эту роль, но Андрей отказался».

(Андрей Жданюк)