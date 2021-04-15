Состоялась церемония награждения победителей первенств федеральных округов

15 апреля во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей Всероссийских соревнований «Первенство сборных команд федеральных округов». Эти престижные детские состязания ежегодно проводятся в трех возрастных категориях — 14, 15 и 16 лет.

В нынешнем году первенство среди 15-летних прошло с 17 по 27 февраля в Сочи, в образовательном центре «Сириус». Турниры двух других категорий приняла в феврале-марте спортивная база «Море спорта» в Нижегородской области.

По итогам состязаний в старшей возрастной группе успех праздновала команда Центрального федерального округа, а в других категориях первыми стали представители Санкт-Петербурга. Такое случилось впервые в истории соревнований: никогда прежде командам с берегов Невы не удавалось победить сразу в двух группах.

В торжественной церемонии в фойе «Юбилейного» приняли участие первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Валерий Ларькин, генеральный директор Хоккейного Клуба СКА Андрей Точицкий и заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга Елена Павлова, которая зачитала поздравительный адрес участникам мероприятия от губернатора города Александра Беглова. Также юных спортсменов поздравили прославленные мастера петербургского хоккея: Константин Меньшиков, Андрей Андреев, Борис Боков, Алексей Гусаров, Валерий Покровский и Александр Юдин.

В ходе церемонии юные петербургские хоккеисты получили памятные грамоты и сувениры от ФХР.

Вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг:

— Мы собрались сегодня по важному и приятному поводу: отметить большое достижение сборных Санкт-Петербурга до 14 и 15 лет, которые привезли домой победу по своим возрастам. Это был настоящий чемпионский дубль. Такое в истории города случилось впервые.

В первую очередь, хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто помог командам добиться победы — родителям, родным, тренерам. Знаю, сколько души, труда и времени надо вложить, чтобы воспитать и создать чемпионскую команду.

Мы делаем все возможное, чтобы дети в России могли заниматься хоккеем по передовым методикам, в отличных условиях, под руководством грамотных и квалифицированных специалистов. Запущена национальная программа подготовки хоккеистов, плоды работы которой видны уже сейчас. Мы хотим, чтобы все знали, что в России можно расти и развиваться, шаг за шагом становиться профессионалами. Как петербуржец, я очень рад за обе команды. Это достижение останется в хоккейной истории города.