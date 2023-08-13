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Президент ФХР Третьяк: «Матчи с белорусами приедаются? У нас есть еще Казахстан и Китай»

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил матч между юниорскими сборными России и Белоруссии, который открывал «Сибирь-Арену».

«Для открытия «Сибирь-Арены» выбрали юниорские сборные, потому что сейчас все готовятся к чемпионату КХЛ. У юниоров много ошибок, это интересно. У нас отношения с белорусами очень хорошие, много совместных программ — эта игра ее часть. Это международные матчи, что всегда интересно», — приводит Sport24 слова Третьяка.

Также он рассказал, какие команды могут стать соперниками для россиян, помимо сборной Белоруссии.

«Матчи с белорусами приедаются? Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас среди соперников есть Казахстан и Китай — наши соперники по Кубку Первого канала. По-моему, больше с кем-то трудно играть на таком уровне», — добавил президент ФХР.

В матче на новой арене в Новосибирске победу одержали белорусские юниоры (3:1). Игру посетили 10 тысяч зрителей. Президент ФХР Владислав Третьяк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников произвели символическое вбрасывание перед началом встречи.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-567831-tretyak-matchi-s-belorusami-priyedayutsya-u-nas-yest-yeshche-kazakhstan-i-kitay
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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