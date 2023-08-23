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Сегодня, 15:40

Фетисов поздравил победителей премии лучший хоккеист России

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» результаты премии «Лучший хоккеист России».

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал лауреатом в номинации лучший хоккеист. Вратари Сергей Бобровский из «Флориды» и Илья Сорокин из «Айлендерс» заняли второе и третье место соответственно.

«Я хочу порадоваться за ребят. Нужно их поздравить! Возможно, я выбрал бы кого-то другого, но добавлять никого не хочу, надо сказать ребятам, что они большие молодцы», — сказал Фетисов «СЭ».

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).

Нападающий &laquo;Тампа-Бэй&raquo; Никита Кучеров. Премия «Лучший хоккеист России». Список всех победителей и призеров

Вячеслав Фетисов
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