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Сегодня, 15:15

Ковальчук заявил, что не имеет планов проведения своего прощального матча

Михаил Зислис
Обозреватель
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Легенда российского хоккея Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что пока не планирует свой прощальный матч, а также высказал дань уважения Данису Зарипову, завершившему свою игровую карьеру.

— Недавно прошел прощальный матч Зарипова. У вас нет идей провести что-то похожее?

— Таких идей нет. А то, что сделал Заря — очень круто. Отличный праздник, все прошло на высшем уровне. Когда такие люди отдают столько лет жизни хоккею, тем более одному клубу, то очень приятно, когда клуб помогает делать такие мероприятия. Видно, что Данис — один из лидеров не только в Казани, но и в Татарстане в целом. Правильно себя ведет вне льда и на льду. Поэтому его уважают и любят. Он — пример для подрастающего поколения.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.

Полностью интервью Ильи Ковальчука можно прочитать на сайте «СЭ».

Данис Зарипов
Илья Ковальчук
Хоккей
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