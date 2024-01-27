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Сегодня, 15:05

Гендиректор ФХР — о возвращении сборной Израиля на международную арену: «Это открывает для нас окно возможностей»

Курбатов отреагировал на возвращение сборной Израиля на международную арену
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов в комментарии для «СЭ» сравнил ситуации с отстранением сборной России и команды Израиля от международных соревнований.

«Возможно, это открывает для нас какое-то окно возможностей для продолжения разговора по поводу нашего отстранения из соображений безопасности. Но мы не считаем, что это создает прямой прецедент. Так как мы не втянуты напрямую в принятие решения по отстранению и по возвращению, поэтому не считаем возможным для себя комментировать эту ситуацию в целом», — сказал Курбатов «СЭ».

Ранее ИИХФ отстранила сборную Израиля от международных турниров из соображений безопасности. Ограничения федерации — следствие активных боевых действий, развернутых между израильской армией и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года. Позднее, спустя шесть дней, организация отменила свое решение.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

ФХР
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