Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

2 февраля, 21:00

Фетисов — о решении Латвии запретить своим сборным играть с Россией: «Мы ничего не потеряем»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.

«Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100 процентов. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне. Мы их не заставляли принимать такое решение», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.

Источник: ТАСС
Вячеслав Фетисов
1
Читайте также
«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды до сирены и победил «Авангард»
Сборная Таджикистана не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии
Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры в трех регионах страны
WP узнала о решении властей Украины уволить главкома ВСУ Залужного
Al Hadath сообщил об атаке на 11 целей проиранских формирований в Сирии
Захарова назвала «выстрелом в ногу» иск Киева против РФ в суд ООН
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Румынский биатлонист Шамаев заявил, что с россиянами выступать «было бы значительно веселее»
Эртель заявил, что Федерация баскетбола Франции знала о его переходе в «Зенит»
Полное решение CAS по делу Валиевой могут опубликовать на следующей неделе
Латвия окончательно запретила себе соревноваться с россиянами. Чем это грозит прибалтам?
Роднина о запрете сейма Латвии соревноваться с россиянами: «Мы нагляделись всякого, что даже в цирк ходить не надо»
Валуев — о запрете сейма Латвии соревноваться с россиянами: «Меня мало интересует весь этот прибалтийский лай»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор ФХР — о возвращении сборной Израиля на международную арену: «Это открывает для нас окно возможностей»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости