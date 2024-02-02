Фетисов — о решении Латвии запретить своим сборным играть с Россией: «Мы ничего не потеряем»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.

«Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100 процентов. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне. Мы их не заставляли принимать такое решение», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.