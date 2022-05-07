Белоруссия обыграла молодежную сборную России и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурга

Сборная Белоруссии одержала победу над молодежной сборной России со счетом 3:1 в рамках товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

В составе российской молодежки единственный гол забил нападающий Александр Перевалов.

Благодаря этой победе сборная Белоруссии вышла в финал турнира, который состоится 8 мая.

Напомним, ранее сборная России одержала вторую победу на турнире, всухую обыграв белорусов (3:0), и стала первым финалистом.

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Белоруссия — Россия U20 — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Звягин — 1 (Сотишвили, Паливко), 11:48 — 1:0. Перевалов — 1 (бол., Мичков), 29:02 — 1:1. Алистров — 1 (Усов), 35:06 — 2:1. Алистров — 2 (Усов, Скоренов), 39:37 — 3:1.

Нереализованный буллит: Мичков (Россия U20), 17:45 (Вратарь).

Вратари: Шостак — Пекса (59:20 — 59:53).

Штраф: 20 — 12.

Броски: 33 (13+12+8) — 37 (25+12+0).

Судьи: Кочетов, Юдаков.

7 мая. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.