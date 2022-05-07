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Игроки и штаб сборной России почтили память жертв Великой Отечественной войны

Михаил Скрыль
Корреспондент
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7 мая хоккеисты, тренерский и административный штаб сборной России почтили память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил важность данного мероприятия.

— Это очень важное мероприятие, которое стало традиционным для нас, — отметил Ротенберг. — Каждый год сборная в течение последних десяти лет в преддверии 9 мая отдает должное ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто воевал, блокадникам Ленинграда. У многих родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Данное мероприятие — традиция нашей сборной. Мы помним нашу историю. Это часть нашей идеологии. Все игроки с удовольствием приезжают на подобные мероприятия.

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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