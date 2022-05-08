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Стал известен состав сборной России на финал товарищеского турнира в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент
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8 мая в Санкт-Петербурге в финале товарищеского турнира национальная сборная России встретится со сборной Белоруссии.

Стал известен состав российской команды на эту встречу.

Вратари: Николаев (Третьяк).

Телегин — Кирсанов, Тертышный — Сафонов — Хайруллин;

Мисюль — Коромыслов, Чибриков -Хуснутдинов — Коробкин;

Морозов — Анисимов, Башкиров — Алалыкин — Пусторезов;

Смирнов, Кабуш — Кровяков — Кирилейченко, Гуслистов.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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