Стал известен состав сборной России на финал товарищеского турнира в Санкт-Петербурге
8 мая в Санкт-Петербурге в финале товарищеского турнира национальная сборная России встретится со сборной Белоруссии.
Стал известен состав российской команды на эту встречу.
Вратари: Николаев (Третьяк).
Телегин — Кирсанов, Тертышный — Сафонов — Хайруллин;
Мисюль — Коромыслов, Чибриков -Хуснутдинов — Коробкин;
Морозов — Анисимов, Башкиров — Алалыкин — Пусторезов;
Смирнов, Кабуш — Кровяков — Кирилейченко, Гуслистов.
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