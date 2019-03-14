Павел Буре: "Теперь Малкин в элитном клубе – таких, как он, всего 88 человек"

Чемпион мира, обладатель многих индивидуальных призов НХЛ Павел Буре отметил, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вошел в элитный клуб, набрав 1000-е очко. Также он назвал своего любимого игрока в истории лиги.
– Тот факт, что Малкин выиграл три Кубка Стэнли, говорит о том, что он, безусловно, великий хоккеист, который войдет в историю мирового хоккея, – цитируют "Известия" Буре. – А его 1000-е очко – это большое достижение. Теперь он в элитном клубе – таких, как он, всего 88 человек.
Самый великий российский игрок в истории НХЛ? У каждого свое субъективное мнение на этот счет, поэтому от моего выбора ничего не изменится. Мой любимый хоккеист в истории НХЛ – Уэйн Гретцки.
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https://iz.ru/856006/timur-ganeev/elitnyi-klub-evgenii-malkin-prisoedinilsia-k-velikim