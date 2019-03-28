Евгений Малкин откровенно рассказал о своем побеге в НХЛ

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" рассказал, как он оказался в НХЛ.

– Конечно, побег. Чистой воды. А как его еще назвать? - сказал Малкин. - Мы с командой прошли границу, забрали багаж. Все пошли в автобус, а я, как было уговорено, поднялся по эскалатору и перешел в другой терминал. Взял с собой паспорт, баул с формой, чемодан с личными вещами – даже клюшки не стал брать. Сел в такси и поехал на снятую для меня в Хельсинки квартиру.

В аэропорту меня встретил агент, потом подошел переводчик. А затем даже охранники – и начали меня выводить. Сначала думал, что это секьюрити аэропорта – а они поехали с нами на квартиру. Первый раз в жизни у меня, 20-летнего пацана, был даже не один, а четыре охранника. Моих личных! Которые не говорили по-русски, а я – по-английски. Думал: рассказать кому – не поверят.

Мы с агентом и переводчиком сидели на той квартире три дня. Выключил телефон, смотрел телевизор и в потолок – мне было совершенно нечего делать, а выходить из квартиры на всякий случай не стоило. В это время мне делали американскую визу. Сделали – и я полетел в Штаты. (Игорь Рабинер)

Подробности побега и полностью интервью Евгения Малкина - здесь.