Евгений Малкин: "Конечно, задело, что меня не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" признался, что ему было обидно, когда НХЛ​ не включила его в список 100 лучших хоккеистов в истории. .

– Невключение в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ стало для вас болезненной темой? Многие, в том числе и я, не понимают, как это возможно – с тремя Кубками Стэнли, "Хартом", "Конн Смайтом", "Арт Россом"...

– Конечно, это было обидно. И задело. Со временем эмоции по этому поводу немножко угасли, я остыл. Что я могу сделать? Все, что выиграл – на виду и со мной. Те, кто попал в список, оказались там заслуженно – хороших хоккеистов в НХЛ за всю историю было очень много. Может, если бы выбор делался сегодня или завтра, я бы в этом списке оказался – ведь выбор происходил до третьего Кубка Стэнли. Что случилось – то уже не изменить. Надеюсь, в команду следующего столетия попаду (улыбается). (Игорь Рабинер)

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