"Замахнул немного водочки с шампанским". Отец Малкина - про 1000 очков

Приезжать в Питтсбург весной, в преддверии плей-офф, – уже устоявшаяся традиция семьи Малкиных. В этом году родители Евгения прилетели в Америку чуть раньше, чтобы побывать на матче сына, в котором он наберет 1000-е очко в НХЛ. Отец Евгения Владимир Анатольевич поделился с “СЭ” интересными историями из хоккейного детства Евгения, а также рассказал, как Александр Овечкин поздравил их с “тысячей”.

– Как проводите время в США?

– По-разному. Когда хоккея нет, стараемся проводить больше времени с Женей и с внуком Никитой. Наталья, моя жена, готовит нам всякие вкусности. Женя сейчас лечится – стараемся окружить его заботой. Хочется, чтоб побыстрее вышел на лед. Невезуха какая-то. Приехали игры посмотреть, а тут такое случилось.

– До Питтсбурга добрались без приключений?

– В этот раз даже задержек рейсов не было. Сколько ездили до этого – всегда что-нибудь случалось. Правда, визу открыли только на год – обычно без проблем получали на три. Думаю, это из-за напряженной политической ситуации.

– Расскажите про внука Никиту. Ему только два, а уже пытается в хоккей играть.

– Он большой молодец! Уже все говорит – я очень удивлен. Клюшку вообще не выпускает из рук. Гиперактивный ребенок: весь день гуляем с ним на улице или дома играем в хоккей. Спина начинает побаливать. Сейчас они с Аней в Майами – ее мама прилетела на две недели. А мы уже скучаем. Совсем пусто без него дома.

– Как отмечали 1000 очков Евгения?

– Замахнул немного водочки с шампанским (смеется). Сильно отмечать не стали, все-таки плей-офф скоро. Нужно готовиться, играть. Но Женю поздравили все: даже церемонию награждения устроили.

После матча с "Вашингтоном", когда я выходил из комнаты для родных и близких "Питтсбурга", увидел высокого парня в шапочке, лицо знакомое… Это же Саша Овечкин."Ты что здесь забыл, Саш?" – спросил его. "Вас поздравить пришел". "Вашингтон", кстати, в тот день проиграл. Уж не знаю, откуда он узнал, где мы сидим. Возможно, сказали бывшие игроки "Пингвинз", которые сейчас играют в "Кэпиталз". Поговорили немного – пожелал нам удачи. Небольшой диалог, но был приятно удивлен. Я знаю Сашу лет 16 уже. Часто пересекались на Олимпиаде, на играх в НХЛ. Знаю его родителей. Михаил, папа Саши, чересчур спокойный мужчина. Наверное, тяжело держать все эмоции в себе – лучше иногда давать волю чувствам. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Владимира Малкина