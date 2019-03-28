Евгений Малкин: "У моей жены есть мечта, чтобы я закончил карьеру в "Магнитке"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы завершить карьеру в магнитогорском "Металлурге". По словам игрока, этого хочет и его жена Анна.

– Зато все без исключения поймут, если когда-нибудь вы решите закончить карьеру в родном "Металлурге". Ваша жена даже рекомендует вам сделать это. Прислушаетесь?

– Да, последнее время Аня об этом говорит. Есть у нее такая мечта, потому что, по ее словам, это будет красивая история. Да, было бы классно, если бы я отыграл всю карьеру в "Питтсбурге" и на последний год приехал в "Магнитку". Но главное – не хочу быть балластом для команды. Просто приехать и сидеть не нужным игроком в четвертом звене – просто из-за фамилии. От меня все равно будут ждать каких-то интересных действий, движений на льду.

Хочется приехать и по-настоящему помочь команде выиграть. А не так, что я буду до последнего пытаться зацепиться за НХЛ, и в 40 с чем-то лет приехать в КХЛ уже мало на что способным. Там большая площадка, надо бегать, и это непросто. Помню, даже в локаутный год там играть мне было намного сложнее, чем здесь! Именно из-за размеров коробки. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Евгения Малкина - здесь