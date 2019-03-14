Евгений Малкин: "Питтсбург" и "Вашингтон" - это два клуба, которые ненавидят друг друга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью русскоязычной пресс-службе НХЛ рассказал о противостоянии с "Вашингтоном". По мнению форварда, "Пингвинз" и "Кэпиталз" ненавидят друг друга.

- "Питтсбург" и "Вашингтон" - это два клуба, которые ненавидят друг друга, - заявил Малкин. - Каждый хочет выиграть, потому что последние три года тот, кто побеждал в нашей серии, тот и выигрывал Кубок Стэнли. Мы прекрасно понимаем, что наша борьба будет идти еще 5-7 лет.

Тяжело осознавать, что если бы мы победили в прошлогодней серии плей-офф, то, может быть, выиграли бы Кубок Стэнли в третий раз подряд. Но мы понимали, что если бы "Вашингтон" обыграл нас в 2016 или 2017 годах, то они уже тогда бы выиграли Кубок. У них очень хорошая команда из года в год.