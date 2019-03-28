Евгений Малкин: "После травмы играл в громоздком наколеннике и шов болел постоянно"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" рассказал, как он на следующий сезон после разрыва крестообразной связки колена выиграл "Харт Трофи".

– Меня до сих пор поражает, как можно перенести разрыв передней крестообразной связки колена – и на следующий сезон выиграть "Харт Трофи". Что вы для этого вытащили из своего организма?

– Злость, наверное. Обиду. У меня был очень тяжелый сезон, один из худших за всю жизнь. И долго болело колено – но другое, левое. Не хотел останавливаться, лечиться – у меня было мало очков, и думал, что пройдет. Проходит две недели после всех этих мыслей – и в феврале рвутся связки на другом колене. Сезон для меня заканчивается. И начинается восстановление.

У меня было шесть месяцев тренировок. В межсезонье я пригласил нашего тренера по физподготовке Майка Кадара в Москву и с его помощью подготовился так, что у меня было столько энергии и сил! Плюс был тогда не такой старый (улыбается). Тогда, можно сказать, и отдохнул хорошо, и очень много потренировался. Плюс эта злость.

К тому же еще получил травму Сид, и я стал номером один в команде. Тренер давал мне играть по 25 минут. У нас получилось хорошее звено с Куницем и Нилом, каждый матч забивали по две-три шайбы. Все сложилось один к одному.

Колено при этом болело, и в громоздком наколеннике, в котором врачи мне рекомендовали выходить на лед в первые два года после травмы, играть было очень неудобно. Но не обращал на это внимания. Старался морозить колено после каждого матча, потому что оно уставало. И шов чувствовался, болел постоянно. Однако сложилось все хорошо. (Игорь Рабинер)

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