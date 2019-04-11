Малкин – 8-й игрок в истории плей-офф НХЛ с 27 шайбами в большинстве

Российский нападающий "Питтсбург" Евгений Малкин забил 27-ю шайбу в матче плей-офф первого раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс" (3:4 ОТ). 32-летний спортсмен стал 8-м игроком в истории лиги количеству голов в большинстве в плей-офф, информирует NHL Public Relations.

Малкин сравнялся с Брайаном Проппом, Стивом Айзерманом и Джо Сакиком. Рекорд принадлежит бывшему американскому хоккеисту Бретту Халлу – 38 шайб. В игре с "Айлендерс" россиянин также отметился результативной передачей.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Нью-Йорка". Вторая игра состоится 13 апреля.

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