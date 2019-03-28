Малкин откровенно рассказал об игре в одном звене с Овечкиным на Олимпиаде

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" объяснил, почему на Олимпиаде у него не получалось образовать хорошую связку с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным.

– У вас есть понимание, почему на обеих этих Олимпиадах у вас не сложилось взаимодействие в звене с Овечкиным? У вас же сейчас хорошие отношения, вы друг друга со всеми праздниками поздравляете.

– Наверное, нам нужно было больше времени, чтобы сыграться. Мы такие хоккеисты, к которым сложно приспособиться. Мне нужна шайба, ему – тоже. Когда тому же Кросби дают в партнеры, условно, Кессела, у них не получается по той же причине – оба хотят шайбу. А когда Сид играет, допустим, с Шири и Растом, игроками уровнем намного ниже него, то получаются просто потрясающие комбинации – они разрывают соперников!

"Химия" должна быть. И мне казалось, что нам нужно немножко больше времени, чтобы притереться и сыграться. Понять нюансы, как надо взаимодействовать. Когда тот же Кузнецов приехал в "Вашингтон", мне казалось, что у них с Овечкиным первое время не получалось вместе. А потом они нашли общий язык – и посмотрите, как сыграли в прошлогоднем плей-офф.

– Вы действительно не хотели играть в Сочи с Овечкиным в одном звене?

– Никогда об этом не говорил. Все началось уже после Олимпиады. Журналисты нам рассказывали: мол, если бы вы играли в разных звеньях... И мы сами подумали: а может, и да, стоило нас развести, и получилось бы лучше.

По крайней мере, когда команда играет неудачно и проигрывает, тренер должен что-то менять, пробовать какие-то новые сочетания. А у нас с Саней так получилось, что мы как начали, так и закончили вместе, в других звеньях нас так и не попробовали. Может, если бы нас передернули, а потом опять вернули, это обоих встряхнуло бы. Хотя забили в первой же смене первой игры, пусть и не самой сильной команде. Вроде бы начиналось все неплохо... (Игорь Рабинер)

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