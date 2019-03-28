Евгений Малкин: "Не получилось встретиться с Кросби на ЧМ-2018. Но, думаю, со временем он все равно прилетит в Москву"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" рассказал о том, что Сидни Кросби в прошлом году собирался посетить ЧМ-2018, но у него не получилось. Россиянин надеется, что сможет встретиться с канадцем в Москве.

– Кросби в Москве не бывал?

– Нет, только на Олимпиаде в Сочи. Так получилось, что в прошлом году у него уже была российская виза, и он очень хотел прилететь на чемпионат мира по футболу. По-моему, тренировался в Германии и вообще полетал по Европе – в Швейцарии, других странах. Кросби вообще любознательный, любит путешествовать. И однажды пишет: "Могу прилететь на субботу-воскресенье, у меня в эти выходные не будет тренировок. Ты в Москве?". У него работа всегда на первом месте, даже в отпуске! Настоящий трудоголик.

А я как раз в это время отдыхал с семьей в Майами. Отвечаю: "Прилетаю через пять дней, у меня есть билеты на футбол. Прилети чуть попозже!" – "Уже не могу – улетаю в Канаду". Поздно написал, и мы так и не состыковались. Жалко – сходили бы вместе на чемпионат мира. Но, думаю, со временем он все равно прилетит.

– Сидни сильно интересуется футболом?

– Не думаю. Североамериканцы – они больше по своим видам спорта. У нас традиция – Супербоул смотреть у Кросби дома. Собираемся всей командой в его большом доме, который он построил тут неподалеку. В нем – большой домашний кинотеатр, где и смотрим игру. Он приглашает шеф-повара, который готовит бургеры и другие закуски, все приходят с семьями, делают ставки… (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Евгения Малкина - здесь