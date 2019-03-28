Евгений Малкин: "Считаю себя немного вспыльчивым, раздражительным. Это все из-за работы"

Во второй части большого интервью трехкратного обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира Евгения Малкина обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру хоккеист ответил на вопрос о том, что ему как спортсмену и человеку сейчас в себе нравится, а что – нет. Игрок честно признался, что ругает себя за раздражительность.

– О том, что во мне нравится, пусть говорят люди со стороны. Скажу о том, что не нравится. Чувствую, что в последние годы страсть к хоккею стала остывать. Нет такого огонька, азарта, как раньше, по молодости. Когда выходишь на лед, не нервничаешь, как прежде, кровь так не бурлит. Конечно, все равно хочется забить, отдать, помочь команде, стараешься сделать все, что от тебя зависит. Силы есть. А вот страсти становится меньше.

Как человек считаю себя немного вспыльчивым, раздражительным. Опять же, это все из-за работы. Когда все хорошо на площадке, приходишь в семью в отличном настроении. А когда что-то не клеится в матчах, или какие-то травмы – можешь сорваться, поругаться с Аней (Кастеровой, женой и матерью сына Малкины Никиты. – Прим. "СЭ"). Все крутится вокруг хоккея, и иногда он, к сожалению, влияет на семейную жизнь.

– В этом сезоне у вас два матч-штрафа, что в НХЛ вообще бывает крайне редко, тем более у звезд. Это – от той же вспыльчивости?

– Да, от нее. На самом деле драться не хочется, но вступаешься за партнеров. Иной раз конфликт начинается не с тебя, но ты подъезжаешь, и тебя пытаются спровоцировать, выдернуть из толпы. Раздражительность, выплеск негативной энергии – все это у меня есть. В хоккее это нормально, без этого, считаю, никак. Но признаю, что во многих моментах должен сдерживаться и зарабатывать меньше удалений. Не говоря уже о матч-штрафах.

Полностью интервью Евгения Малкина – здесь