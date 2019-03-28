Евгений Малкин сделал заявление об Олимпиаде-2022

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" ответил на вопрос о возможности участия в Олимпиаде-2022 в составе сборной России.

– Можете с Овечкиным объединиться в борьбе за участие энхаэловцев в Пекине-2022, куда вы оба так хотите попасть? Он недавно сетовал в нашей беседе, что перед Пхенчханом остался один, и никто из хоккеистов его не поддержал.

– Читал его интервью – и немножко с Саней не согласен. Многие игроки пытались говорить. Но возьмем локауты. Все хоккеисты, 500-600 человек, не могут договориться с лигой – и игры останавливаются на полгода или даже год. А здесь, даже если бы объединились 20, 30, даже 100 человек, – это ничего бы не изменило, какими бы известными они ни были! Да, видно было, как он хотел, старался, делал все возможное, чтобы НХЛ поехала на Олимпиаду. Его эмоции понять можно.

Если объединяться – то всем хоккеистам лиги. Вообще всем. И машиной выступать. А мнение меньшинства, тем более подавляющего, не имело никакого значения – ведь НХЛ была категорически против. И 80 процентам игроков, которые на Олимпиаду все равно шансов попасть не имели, было совершенно все равно, и ни в какую борьбу вступать они бы точно не стали.

Более того, если бы я был канадцем, который уже выиграл две Олимпиады, тоже сказал бы: "Мне уже не надо". Они вели себя спокойно, им было больше неинтересно. А кто пытался что-то сделать и больше всех хотел поехать? Русские, чехи, шведы, финны.

Вот и в связи со следующим локаутом все игроки должны быть объединены одной идеей. Всегда ведь бывают конфликты даже между хоккеистами, которые хотят начинать сезон, пусть даже пойдя на уступки лиге, – и теми, кто не хочет этого делать ни при каких обстоятельствах. У нас, к сожалению, нет такого политического опыта, как у лиги. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Евгения Малкина - здесь.