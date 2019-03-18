"Особый момент". Малкин на церемонии в честь 1000 очков в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин опубликовал в своем Инстаграме фотографию с церемонии в честь 1000 очков форварда за всю карьеру в НХЛ, которая состоялась перед матчем регулярного чемпионата лиги против "Сент-Луиса" (1:5).

– Особый момент, – подписал фото Малкин.

На лед вместе с Малкиным вышла его супруга Анна Кастерова с сыном Никитой, а также с владельцем "Пингвинз" Марио Лемье и защитником команды Крисом Летангом. 32-летнему россиянину вручили посеребренную клюшку.

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него