Валерий Каменский: "Желаю Малкину набрать еще минимум 500 очков в НХЛ"

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поздравил нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина с 1000-м очком в НХЛ​. Также он пожелал ему набрать еще минимум 500 очков.

– Хочется поздравить Женю с этим великим достижением, – цитируют "Известия" Каменского. – Для любого хоккеиста набрать тысячу очков в НХЛ – это запредельная мечта, и Малкин заслужил того, чтобы ее реализовать. Он многолетний лидер "Пингвинз", один из лучших игроков во всей лиге. Хочу пожелать ему еще долго играть за "Питтсбург" и набрать еще минимум 500 очков.