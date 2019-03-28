Евгений Малкин: "Надеюсь, если сын станет хоккеистом, то в любом случае будет играть за сборную России"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что он и его семья не считают себя американцами. Вместе с тем, сыну Никите форвард оставит право выбора. Малкин надеется, что Никита все же будет играть за сборную России.

– Не боитесь, что Никита, который растет большую часть времени в Америке, не будет чувствовать себя русским, или ничего страшного в этом не видите? И в чем вы сами ощущаете себя русским, а в чем – уже американцем?

– Не думаю, что я стал американцем. Вообще себя им не чувствую. У нас русская семья, мы соблюдаем традиции – блины делаем на Масленицу, яйца на Пасху обязательно красим. И каждое лето на два месяца летаем в Россию. Даже на этот Новый год Аня слетала с ребенком в Москву к своим родителям.

Современный мир, на мой взгляд, вообще стирает границы. У того же Никиты два гражданства – российское и американское. Вырастет – и с возрастом сам поймет и определится, кто он. Наша задача – не дать ему забыть, откуда его корни. Понятно: если он вырастет в Штатах, то будет более американизирован, чем я. Но, надеюсь, что, если сын станет хоккеистом, то в любом случае будет играть за сборную России. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Евгения Малкина - здесь