«Звонил Гинеру из США, чтобы извиниться». Скандальный побег русского суперталанта Жердева из ЦСКА в НХЛ

В московском клубе даже обратились в суд, но неудачно.

«СЭ» продолжает рассказывать про известные истории, связанные с контрактами российских хоккеистов. В новом материале вспоминаем, как один из самых перспективных игроков своего поколения Николай Жердев скандально сбежал из России. Ему пророчили яркую карьеру, но завышенные финансовые аппетиты, сложный характер, а также проблемы с дисциплиной не позволили форварду реализовать и половину своего потенциала. Причем как в НХЛ, так и в КХЛ.

Предыстория

«Коламбус» выбрал Жердева под 4-м номером на драфте 2003 года. Российский нападающий подавал большие надежды и некоторое время даже лидировал во многих преддрафтовых рейтингах. Попасть в тройку помешала неудачная игра на молодежном чемпионате мира в Канаде. В итоге россиянина в списке топ-проспектов обошли трое канадцев — Марк-Андре Флери, Эрик Стаал и Натан Хортон.

Руководство «Блю Джекетс» без устали нахваливало нападающего, отмечая его впечатляющую технику и отличное катание. Не было сомнений, что дебют Жердева в НХЛ — дело скорого времени. В августе 2003-го форвард подписал с «Коламбусом» трехлетний контракт с зарплатой 1,24 миллиона долларов в год. Ходили слухи и о пункте в соглашении о подписном бонусе в 7,8 миллиона (!), но подтверждений этой информации не было.

Николай Жердев.

В Северную Америку Николай не спешил. Еще год он собирался провести в ЦСКА, чтобы хорошо подготовиться к новому вызову в карьере. Однако сложилось все иначе. Не поставив в известность практически никого, игрок покинул Россию уже в ноябре, чем шокировал даже своего агента Александра Тыжных.

Побег в стиле Могильного

В отличие от предыдущего сезона в ЦСКА Жердев не показывал той игры, которой все от него ждали. В 20 матчах чемпионата он набрал всего четыре очка. Главный тренер команды Виктор Тихонов был крайне недоволен нападающим и собирался перевести его во вторую команду. Пока Тихонов временно находился в больнице, Жердев решил не испытывать судьбу и тайком улетел в Канаду, где запросил американскую рабочую визу. Разумеется, в «Коламбусе» были рады таким новостям и помогли нападающему добраться до США.

«Мы не собираемся спускать это дело на тормозах. Будем бороться, ведь речь идет о чести клуба и всего российского хоккея. По большому счету произошедшее напоминает самое настоящее воровство. Всем известно, что Жердев — военнослужащий. Заключать с ним контракт нельзя, иначе последуют соответствующие санкции», — негодовал вице-президент ЦСКА Валерий Гущин.

Сам игрок спустя полгода комментировал случившееся следующим образом: «Я ниоткуда не убегал. Зачем? Просто уехал в клуб, с которым у меня еще 15 августа было подписано соглашение. И сделал это только потому, что в ЦСКА мне не давали играть. Стыдно за поступок? Только перед Евгением Гинером. Летом у нас был разговор, и он выполнял все, что обещал. Я же, получается, свое обещание не выполнил. Позвонил ему из США и извинился».

Битва за игрока

В России эта ситуация вызвала широкий резонанс. Ходили слухи, что Жердеву даже грозило до семи лет лишения свободы. Сам игрок так и не дал четкого ответа, был он связан контрактом с армией или нет: «Ни разу в жизни не надевал военную форму, не принимал присягу. У меня был официальный контракт с ЦСКА. Остальные бумаги являлись неофициальными. Мог ли я подписать что-то случайно? Там была сумбурная ситуация. Так что без комментариев. Вообще я переходил в клуб, чтобы играть в хоккей, а не служить в армии».

Несмотря на многочисленные споры и иски, «Коламбус» все-таки выиграл борьбу за Жердева. Арбитражный суд в Лозанне принял решение, что форвард может остаться в НХЛ и не обязан возвращаться в ЦСКА. Обвинения в уклонении от воинских обязанностей также были признаны необоснованными, так как, по решению суда, игрока призвали в армию в нарушение российских законов.

Пока клубы занимались урегулированием конфликта, форвард спокойно выполнял свою работу. К тому времени Жердев провел за «Коламбус» 42 матча и успел влюбить в себя местных болельщиков. «Эти несколько месяцев были тяжелыми для Николая, однако я могу только похвалить его за то, как он справился с трудностями», — заявил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Даг Маклин.

Первые проблемы в США

Во время локаута-2004/05 Жердев удивил многих и вернулся в ЦСКА. К счастью, никто не прессовал игрока и не собирался сажать в тюрьму. Все будто забыли о недавней скандальной истории. Армейский клуб возглавлял уже Вячеслав Быков. Он был рад видеть Николая, который стал лучшим бомбардиром ЦСКА.

Возвращение после локаута в «Коламбус» тоже удалось. В 73 матчах Жердев отметился 54 (27+27) очками и стал вторым снайпером команды после Рика Нэша. Казалось бы, все идет хорошо — но не забывайте, о каком хоккеисте идет речь. Николаю захотелось подтвердить свою значимость деньгами. Потребовав увеличения зарплаты, игрок демонстративно улетел в Россию, отыграл восемь матчей за «Химик», после чего вновь вернулся в «Коламбус».

Руководство клуба пошло на риск, предложив эмоциональному нападающему новый трехлетний контракт на общую сумму в 7,5 миллиона долларов. Довольно быстро боссам пришлось пожалеть. Сложный характер форварда мешал наладить рабочую атмосферу в раздевалке.

Кроме того, Жердеву так и не удалось найти общий язык с главным тренером Кеном Хичкоком. Странное поведение и отрешенность Николая от коллектива начали сильно беспокоить клуб. «В «Коламбусе» мне даже пришлось нанять частного детектива, который должен был наблюдать за Жердевым в течение недели. Мне предоставляли целый отчет, чем занимается этот парень», — рассказывал Маклин. Долго так продолжаться не могло. Даже несмотря на неплохую результативность и эффектные голы, после сезона-2007/08 клуб решил обменять нападающего в «Рейнджерс».

Исторический арбитраж в Нью-Йорке

В новой команде нападающий провел отличный год. В 82 матчах он набрал 58 (23+35) очков, но плей-офф провалил — 0 баллов в семи играх. Жердев не стал делать скидку из-за этой неудачи и отказался от нового контракта с зарплатой в 3,25 миллиона. «Рейнджерс» не могли себе позволить широко разгуляться, так как подписали Мариана Габорика (7,5 миллиона в год).

Николай, в свою очередь, решил обратиться в арбитраж, где ему присудили 3,9 миллиона. Однако в Нью-Йорке не держались за игрока, и Жердев вышел на рынок в статусе неограниченно свободного агента. Ситуация, когда клуб НХЛ не признает контракт, присужденный судьей, довольно редка. Так что в данном контексте Жердев и здесь отличился.

Николай Жердев.

Тогда игрок прокомментировал случившееся так: «В НХЛ ощущается финансовый кризис. В прошлом такого не было. Последний контракт я подписывал, когда играл в «Коламбусе», несколько лет назад. Сейчас все поменялось, команды осторожничают. Смотрят, как бы сделать так, чтобы только не платить игрокам больше. Мне хотелось остаться в «Рейнджерс». Но идти на компромисс не захотел, и пришлось обращаться в арбитраж. Почему? Вопрос скорее следует задать главному тренеру Джону Торторелле. Возможно, его не устраивает мой стиль игры».

Финальный аккорд в НХЛ

После сезона в мытищинском «Атланте» Жердев предпринял еще одну попытку заиграть в НХЛ. Очередным клубом для него стала «Филадельфия». «Летчики» подписали форварда на один год за два миллиона долларов. Закончилось все очередными разногласиями с тренерским штабом, а затем и драфтом отказов.

Никто не захотел забрать россиянина даже без всякой компенсации. После этого игрок встретился с главным тренером «Флайерз» Питером Лавиолеттом и генеральным менеджером Полом Холмгреном, чтобы обсудить свое будущее.

Они неоднократно обращали внимание на недостаточное усердие Жердева на тренировках и ждали от него большей отдачи. «Мне кажется, Николай хочет остаться в команде. Мы ему объяснили, что от него требуется, чтобы вернуться в состав. Вы знаете, что он не самый разговорчивый парень, но, полагаю, Жердев понял суть нашего разговора. Теперь посмотрим, сделает ли он выводы», — отметил Холмгрен.

Отреагировал форвард неважно. Оставшуюся часть сезона он был нестабилен, а в плей-офф за восемь матчей набрал 3 (1+2) очка. На этом приключения Жердева в Северной Америке закончились. После возвращения из США игрок сменил десять клубов. Ни в одной команде форвард так и не смог стать полноценно своим, а в прессу попадал исключительно благодаря загулам и различным скандальным историям.

Возможно, Жердеву когда-нибудь придет идея выпустить о себе книгу. И это хорошая мысль, ведь теоретически она могла бы стать бестселлером. Молодым хоккеистам не помешает наглядный пример того, как не стоит поступать, чтобы не растранжирить свой талант впустую.

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